Значення фразеологізму "жаба цицьки дасть" — в яких випадках доречно вживати цей вислів

Жаба. Фото ілюстративне: Picture Alliance

В українській мові є чимало фразеологізмів. Це стійкі словосполучення, які мають цілісне значення. Зрозуміти такі мовні звороти, не знаючи їхнього тлумачення або контексту, важко. Одним із таких крилатих висловів в українські мові є "жаба цицьки дасть".

Що означає цей фразеологізм і в яких випадках доречно його вживати, пояснив в ефірі "Сніданку з 1+1" мовознавець Олександр Авраменко.

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Значення українського фразеологізму "жаба цицьки дасть"

Виразом "жаба цицьки дасть" можна доповнити розповідь, коли йдеться про небезпеку. Наприклад, можна сказати: "Рибалкам не варто виходити в море на човнах під час шторму, бо там їм жаба цицьки дасть".

"У міфології жаба може мати груди та годувати ними людину, але її молоко небезпечне. Очевидно, саме з цим пов'язаний вислів, коли йдеться про небезпеку чи загибель — жаба цицьки дасть", — пояснив Олександр Абраменко.

До речі, це не єдиний фразеологізм про жаб в українській мові. Наприклад, про дуже п'яну людину можна сказати "ні рак, ні жаба", про не дуже глибоку ділянку водойми — "жабі по коліно", а про дівчину, яку поспішає вийти заміж — "скаче заміж, як жаба в мул".

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