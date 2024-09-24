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Жаба цицьки дасть — що означає фразеологізм і коли його доречно вживати

24 вересня 2024 07:03
Чекарьова Марія - редактор
Значення фразеологізму "жаба цицьки дасть" — в яких випадках доречно вживати цей вислів
Жаба. Фото ілюстративне: Picture Alliance
Чекарьова Марія - редактор

В українській мові є чимало фразеологізмів. Це стійкі словосполучення, які мають цілісне значення. Зрозуміти такі мовні звороти, не знаючи їхнього тлумачення або контексту, важко. Одним із таких крилатих висловів в українські мові є "жаба цицьки дасть". 

Що означає цей фразеологізм і в яких випадках доречно його вживати, пояснив в ефірі "Сніданку з 1+1" мовознавець Олександр Авраменко.

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Значення українського фразеологізму "жаба цицьки дасть"

Виразом "жаба цицьки дасть" можна доповнити розповідь, коли йдеться про небезпеку. Наприклад, можна сказати: "Рибалкам не варто виходити в море на човнах під час шторму, бо там їм жаба цицьки дасть".

"У міфології жаба може мати груди та годувати ними людину, але її молоко небезпечне. Очевидно, саме з цим пов'язаний вислів, коли йдеться про небезпеку чи загибель — жаба цицьки дасть", — пояснив Олександр Абраменко.

До речі, це не єдиний фразеологізм про жаб в українській мові. Наприклад, про дуже п'яну людину можна сказати "ні рак, ні жаба", про не дуже глибоку ділянку водойми — "жабі по коліно", а про дівчину, яку поспішає вийти заміж — "скаче заміж, як жаба в мул".

Раніше мовознавці пояснили, яке слово замість "творог" варто вживати під час спілкування українською. Українська назва цього продукту — "сир", "м’який сир" або "кисломолочний сир", а "творог" — русизм і суржикове слово.

Також ми розповідали, як українською повідомити про свою участь в якійсь справі. Єдиним правильним варіантом є "брати участь", а "приймати участь" — калька з російської.

українська мова слово Олександр Авраменко фраза мова

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