Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Ця оптична ілюзія не викличе запаморочення лише у розумної людини arrow

Ця оптична ілюзія не викличе запаморочення лише у розумної людини

18 січня 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія, з якою впораються лише обрані — знайдіть число за 10 секунд
Оптична ілюзія, в якій потрібно знайти приховане число. Фото: The Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Різні оптичні головоломки допомагають розвивати свій мозок і покращувати рівень уважності до найдрібніших деталей. Якщо вам цікаво перевірити, чи здатні ви помітити деталі на різних зображеннях, пропонуємо вам вирішити цікаву головоломку.

Оптичну ілюзію представив The Sun.

Читайте також:

Оптична ілюзія — знайдіть заховане число за десять секунд

Перед вами є дуже цікава картинка, дивлячись на яку одразу ж, ймовірно, у вас виникає почуття запаморочення. Але не лякайтеся, адже це лише звичайна оптична ілюзія, яка створена для того, щоб перевірити вашу уважність і здатність помічати неочевидне.

На зображенні ви можете побачити дошку для шахів, яка дещо викривлена, і клітини з непропорційним розміром. Вам потрібно знайти число, яке заховане на цій дуже нелегкій картинці. Але поспішайте, адже на вирішення цієї головоломки у вас лише десять секунд.

Що ж готові починати? Тож, відкладіть всі свої справи, приберіть те, що може відволікати вашу увагу, протріть свої очі, поставте таймер на десять секунд і починайте роздивлятися. Зверніть свою увагу на деталі, які трохи відрізняються, і можливо вам вдасться знайти приховане число. Бажаємо успіхів!

Оптическая иллюзия на отгадывание скрытого числа
Оптична ілюзія на відгадування схованого числа. Фото: The Sun

Якщо вам вдалося вирішити цю нелегку оптичну головоломку, вітаємо, ви є дуже уважною людиною, яка здатна помічати неочевидні речі. Якщо ж ви не змогли знайти приховане число на зображенні, не засмучуйтеся і подивіться на відповідь.

Правильна відповідь на оптичну головоломку

Намагайтеся мислити нестандартно, коли вирішуєте цю головоломку, і залучіть всю свою уважність, щоб знайти приховане число. Ретельно подивіться на картинку, і ви помітите, що на ній сховано число 853.

Правильный ответ на оптическую иллюзию
Правильна відповідь на оптичну ілюзію. Фото: The Sun

Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну ілюзію, в якій потрібно знайти тварину. 

Раніше ми розповідали про літню оптичну головоломку, де треба відшукати черевик на дні моря. 

Також ми повідомляли про оптичну головоломку, в якій потрібно знайти лампу серед меблів.

оптична ілюзія
інтелект
тест
головоломка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі