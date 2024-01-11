Ганна Саліванчук під час відпочинку за кордоном лікувала свою дитину — що відомо

Акторка Ганна Саліванчук розповіла про серйозну хворобу свого сина
Відома українська акторка театру і кіно Ганна Саліванчук поділилася враженнями від свого відпочинку за кордоном. Популярна телезірка зізналася, чому вона не показує моменти відпустки, і розповіла про хворобу свого сина.
Відповідною публікацією Ганна Саліванчук поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Враження Ганни Саліванчук від відпочинку за кордоном
Українська акторка пояснила, чому вона ще жодних фотографій та відео з відпочинку в Португалії та Мадейри не оприлюднювала. Вона назвала три причини, через які не хоче показувати свою відпустку в соціальній мережі Instagram.
"Ще жодного допису не виставила з Португалії та Мадейри. По-перше, ще залишились гарні новорічні кадри з дітьми. По-друге, хочеться максимально отримати користь від подорожі і поглинати в себе красу, повітря, відвідувати нові музеї, історичні місця і не витрачати часу на гаджети, а приділяти його сину та собі. По-третє, не всюди ловить інтернет, тому викладаю все із запізненням", — стверджує Ганна Саліванчук.
Акторка розповіла, що під час відпочинку їй довелося звертатися за допомогою до лікарів. Справа в тому, що син Ганни раптово отруївся чи захворів на ротавірус, тому їм довелося лікуватися і весь день сидіти в номері.
"На жаль, Гліб отримав отруєння або якийсь ротавірус, і ми мусили провести день в номері, з ліками і постійними забігами до унітазу. Всі мами мене зрозуміють, бо дуже рідко відпочинки у дітей проходять без ліків, на жаль. Але ми вже 14 днів в Португалії, змінювали міста, клімат і зараз на чемоданах, я думала, що цей раз пройшов у нас без хвороб, але, на жаль", — також додала українська акторка.
Сім’я Ганни Саліванчук
Українська телезірка і акторка серіалу "Одного разу під Полтавою" Ганна Саліванчук одружена з народним депутатом Олександром Божковим. Разом вони виховують двох синів — Гліба та Нікіту.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ганна Саліванчук пояснила, чому її коханий-нардеп не на фронті.
Раніше ми розповідали про те, що відома телезірка Ганна Саліванчук зізналася, чому народжувала в прямому ефірі.
Також ми повідомляли про те, що акторка Ганна Саліванчук розповіла неприємну ситуацію з таксистом.
Читайте Новини.LIVE!