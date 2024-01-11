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Акторка Ганна Саліванчук розповіла про серйозну хворобу свого сина

11 січня 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ганна Саліванчук під час відпочинку за кордоном лікувала свою дитину — що відомо
Українська акторка Ганна Саліванчук на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська акторка театру і кіно Ганна Саліванчук поділилася враженнями від свого відпочинку за кордоном. Популярна телезірка зізналася, чому вона не показує моменти відпустки, і розповіла про хворобу свого сина.

Відповідною публікацією Ганна Саліванчук поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Враження Ганни Саліванчук від відпочинку за кордоном 

Українська акторка пояснила, чому вона ще жодних фотографій та відео з відпочинку в Португалії та Мадейри не оприлюднювала. Вона назвала три причини, через які не хоче показувати свою відпустку в соціальній мережі Instagram.

"Ще жодного допису не виставила з Португалії та Мадейри. По-перше, ще залишились гарні новорічні кадри з дітьми. По-друге, хочеться максимально отримати користь від подорожі і поглинати в себе красу, повітря, відвідувати нові музеї, історичні місця і не витрачати часу на гаджети, а приділяти його сину та собі. По-третє, не всюди ловить інтернет, тому викладаю все із запізненням", — стверджує Ганна Саліванчук.

Анна Саливанчук со своими сыновьями
Акторка Ганна Саліванчук зі своїми синами. Фото: Instagram Ганни Саліванчук

Акторка розповіла, що під час відпочинку їй довелося звертатися за допомогою до лікарів. Справа в тому, що син Ганни раптово отруївся чи захворів на ротавірус, тому їм довелося лікуватися і весь день сидіти в номері. 

"На жаль, Гліб отримав отруєння або якийсь ротавірус, і ми мусили провести день в номері, з ліками і постійними забігами до унітазу. Всі мами мене зрозуміють, бо дуже рідко відпочинки у дітей проходять без ліків, на жаль. Але ми вже 14 днів в Португалії, змінювали міста, клімат і зараз на чемоданах, я думала, що цей раз пройшов у нас без хвороб, але, на жаль", — також додала українська акторка.

Публікація зі сторінки Ганни Саліванчук
Ганна Саліванчук зі своїми синами на фотосесії. Фото: скриншот з Instagram

Сім’я Ганни Саліванчук

Українська телезірка і акторка серіалу "Одного разу під Полтавою" Ганна Саліванчук одружена з народним депутатом Олександром Божковим. Разом вони виховують двох синів — Гліба та Нікіту. 

Анна Саливанчук со своим мужем и сыновьями
Ганна Саліванчук зі своїм чоловіком і синами. Фото: Instagram Ганни Саліванчук

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ганна Саліванчук пояснила, чому її коханий-нардеп не на фронті. 

Раніше ми розповідали про те, що відома телезірка Ганна Саліванчук зізналася, чому народжувала в прямому ефірі. 

Також ми повідомляли про те, що акторка Ганна Саліванчук розповіла неприємну ситуацію з таксистом. 

актори
шоу-бізнес
українські зірки
Ганна Саліванчук

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