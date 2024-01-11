Анна Саливанчук во время отдыха за границей лечила своего ребенка — что известно

Украинская актриса Анна Саливанчук на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук поделилась впечатлениями от своего отдыха за границей. Популярная телезвезда призналась, почему она не показывает моменты отпуска, и рассказала о болезни своего сына.

Соответствующей публикацией Анна Саливанчук поделилась на своей странице в Instagram.

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Украинская актриса объяснила, почему она еще никаких фотографий и видео отдыха в Португалии и Мадейре не обнародовала. Она назвала три причины, по которым не хочет показывать свой отпуск в социальной сети Instagram.

"Еще ни одного поста не выставила из Португалии и Мадейры. Во-первых, еще остались хорошие новогодние кадры с детьми. Во-вторых, хочется максимально получить пользу от путешествия и поглощать в себя красоту, воздух, посещать новые музеи, исторические места и не тратить время на гаджеты, а уделять его сыну и себе. В-третьих, не везде ловит интернет, поэтому выкладываю все с опозданием", — утверждает Анна Саливанчук.

Актриса Анна Саливанчук со своими сыновьями. Фото: Instagram Анны Саливанчук

Актриса рассказала, что во время отдыха ей пришлось обращаться за помощью к врачам. Дело в том, что сын Анны внезапно отравился или заболел ротавирусом, поэтому им пришлось лечиться и весь день сидеть в номере.

"К сожалению, Глеб получил отравление или какой-то ротавирус, и мы должны провести день в номере, с лекарствами и постоянными забегами к унитазу. Все мамы меня поймут, потому что очень редко отдых у детей проходит без лекарств, к сожалению. Но мы уже 14 дней в Португалии, меняли города, климат и сейчас на чемоданах, я думала, что в этот раз прошел у нас без болезней, но, к сожалению", — также добавила украинская актриса.

Анна Саливанчук со своими сыновьями на фотосессии. Фото: скриншот из Instagram

Семья Анны Саливанчук

Украинская телезвезда и актриса сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук замужем за народным депутатом Александром Божковым. Вместе они воспитывают двух сыновей — Глеба и Никиту.

Анна Саливанчук со своим мужем и сыновьями. Фото: Instagram Анны Саливанчук

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