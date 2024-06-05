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Аліса на бенкеті — розв'яжіть складну оптичну головоломку за 7 секунд

5 червня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: допоможіть Алісі знайти годинник на бенкеті в країні чудес
Знайдіть кишеньковий годинник. Малюнок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Капелюшник, кролик та знаменитий пудинг, з яким познайомили Алісу. В різноманітті персонажів та тістечок треба знайти кишеньковий годинник.

Цікаве завдання запропонувала The Sun.

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Аліса на бенкеті — розв'яжіть складну оптичну головоломку за 7 секунд - фото 1

Лише люди з гострим оком та неймовірною спостережливістю можуть швидко помітити кишеньковий годинник на картинці.

У вас є лише сім секунд, щоб розв'язати задачу та стати переможцем.

Як допомагають оптичні ілюзії та головоломки

  • Когнітивна стимуляція. Складні завдання кидають виклик мозку, сприяючи розумовій спритності та гнучкості.
  • Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення та здібності.
  • Поліпшення пам’яті. Задачі можуть сприяти кращій роботі мозку.
  • Креативність. Головоломки заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.
  • Розвиток уваги. Робота над оптичними ілюзіями та головоломками вимагає зосередженості, що сприяє кращому фокусу.
  • Зняття стресу. Приємний характер головоломок може діяти як форма релаксації.

Вже знайшли годинник? Ще ні? Придивіться до кролика.

Правильна відповідь


Аліса на бенкеті — розв'яжіть складну оптичну головоломку за 7 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували знайти на малюнку хижака та врятувати гусей, а також розгледіти кролика серед котів.

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головоломка

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