Оптична головоломка: допоможіть Алісі знайти годинник на бенкеті в країні чудес

Знайдіть кишеньковий годинник. Малюнок: jagranjosh

Капелюшник, кролик та знаменитий пудинг, з яким познайомили Алісу. В різноманітті персонажів та тістечок треба знайти кишеньковий годинник.

Цікаве завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Годинник"





Лише люди з гострим оком та неймовірною спостережливістю можуть швидко помітити кишеньковий годинник на картинці.

У вас є лише сім секунд, щоб розв'язати задачу та стати переможцем.

Як допомагають оптичні ілюзії та головоломки

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Вже знайшли годинник? Ще ні? Придивіться до кролика.

Правильна відповідь





Раніше ми пропонували знайти на малюнку хижака та врятувати гусей, а також розгледіти кролика серед котів.