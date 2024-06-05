Оптическая головоломка: помогите Алисе найти часы на пиру в стране чудес

Найдите карманные часы. Рисунок: jagranjosh

Шляпник, кролик и знаменитый пудинг, с которым познакомили Алису. В разнообразии персонажей и пирожных нужно найти карманные часы.

Интересную задачу предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Часы"





Только люди с острым глазом и невероятной наблюдательностью могут быстро заметить карманные часы на картинке.

У вас есть семь секунд, чтобы решить задачу и стать победителем.

Как помогают оптические иллюзии и головоломки

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Уже нашли часы? Еще нет? Присмотритесь к кролику.

Правильный ответ





Ранее мы предлагали найти на рисунке хищника и спасти гусей, а также разглядеть кролика среди кошек.