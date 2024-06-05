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Алиса на пиру — разрешите сложную оптическую головоломку за 7 секунд

5 июня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: помогите Алисе найти часы на пиру в стране чудес
Найдите карманные часы. Рисунок: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Шляпник, кролик и знаменитый пудинг, с которым познакомили Алису. В разнообразии персонажей и пирожных нужно найти карманные часы.

Интересную задачу предложила The Sun.

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Алиса на пиру — разрешите сложную оптическую головоломку за 7 секунд - фото 1

Только люди с острым глазом и невероятной наблюдательностью могут быстро заметить карманные часы на картинке.

У вас есть семь секунд, чтобы решить задачу и стать победителем.

Как помогают оптические иллюзии и головоломки

  • Когнитивная стимуляция. Сложные задачи бросают вызов мозгу, способствуя умственной ловкости и гибкости.
  • Навыки решения проблем. Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление и способности.
  • Улучшение памяти. Задачи могут способствовать лучшей работе мозга.
  • Креативность. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.
  • Развитие внимания. Работа над оптическими иллюзиями и головоломками требует сосредоточенности, что способствует лучшему фокусу.
  • Снятие стресса. Приятный характер головоломок может действовать как форма релаксации.

Уже нашли часы? Еще нет? Присмотритесь к кролику.

Правильный ответ


Алиса на пиру — разрешите сложную оптическую головоломку за 7 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали найти на рисунке хищника и спасти гусей, а также разглядеть кролика среди кошек.

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