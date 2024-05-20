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Солнечный день был внезапно испорчен — помогите соседу найти попугая-беглеца

20 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сложная оптическая головоломка: найдите за 10 секунд сбежавшего из клетки попугая.
Где попугай!? Рисунок: the-sun.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Хозяин в отчаянии, кот расстроен, ведь из клетки, вынесенной на красивый балкон дома старинной застройки, исчез попугай. Найдите беглеца за 10 секунд на этом переполненном сюжетами, событиями и деталями рисунке.

Задание предложила The Sun.

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Солнечный день был внезапно испорчен — помогите соседу найти побега-беглеца - фото 1

Только люди с острым зрением и невероятной наблюдательностью смогут быстро найти беглого попугая на рисунке.

Каждый может увидеть кота, который трогает лапкой пустую птичью клетку. А сможете ли вы заметить попугая, который исподтишка скрывается на изображении?

Если не приложить максимум усилий, головоломка останется нерешенной. Но вы можете испытать удачу. Итак, установите таймер на смартфоне и проверьте свои навыки разгадывания оптических задач.

Чтобы не допустить ошибок, проверяйте каждый сантиметр изображения.

Нашли беглеца?

Если нет, то не огорчайтесь, посмотрите в верхний левый угол рисунка.

Правильный ответ


Солнечный день был внезапно испорчен — помогите соседу найти побега-беглеца - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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