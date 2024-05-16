Оптическая головоломка на внимательность: за 11 секунд помогите повару найти его часы

Оптическая головоломка, где нужно найти часы. Фото иллюстративное: Bright Side

Если вы устали от серых будней и хотите как-то себя развлечь, а финансово пока не получается никуда сходить, предлагаем вам весело провести время дома. Попытайтесь решить одну визуальную головоломку, которая поможет вам интересно и, в то же время, с пользой провести свой досуг.

Головоломку представили на Daily Express.

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Оптическая головоломка — найдите часы за 11 секунд

Перед собой вы можете увидеть обычную рабочую атмосферу в одном из заведений общественного питания. На рисунке изображена кухня и несколько поваров, усердно готовящих блюда. Глядя на саму атмосферу, можно сделать вывод, что на кухне самая настоящая "запара".

Если вы посмотрите на одного молодого повара в нижней части картинки, то увидите, что он указывает на свою руку, что свидетельствует о том, что он, вероятно, ищет свои часы. Помогите парню найти их, но спешите, ведь у него много работы на кухне.

На поиск часов вам дается всего 11 секунд, иначе у повара сгорят все блюда. Приложите максимум усилий и используйте все свои навыки, чтобы помочь парню. Внимательно смотрите на каждый уголок этого рисунка, чтобы быстро найти часы.

Но прежде, чем начать их искать, сделайте несколько важных вещей. Во-первых, отложите все свои дела и оставьте все внимание этой загадке, во-вторых, возьмите в руки любое устройство и установите на нем таймер на 11 секунд. Если вы готовы, нам остается только пожелать вам удачи!

Визуальная загадка на внимательность. Фото иллюстративное: Bright Side

Итак, вы являетесь настоящим талантом, если помогли повару найти его часы, но если вам это сделать не удалось, попробуйте еще раз. Если не хотите тратить свое время, ловите подсказку!

Правильный ответ — где часы

Обратите внимание на вытяжку в верхней части рисунка, и вы увидите, что на самом верху лежат часы повара. Вероятно, кто-то решил разыграть парня, поэтому забросил часы наверх.

Правильный ответ на визуальную головоломку. Фото иллюстративное: Bright Side

Напомним, мы писали о милой яркой головоломке, где нужно найти несколько отличий.

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