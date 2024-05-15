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Милий домашній улюбленець приніс господарю газету — знайдіть три відмінності

15 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка для уважних дітей та дорослих — знайдіть три відмінності
Пошукайте три відмінності. Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На візуально однакових картинках веселий песик приніс господарю ранкові газети. Милуючись тваринкою, знайдіть три істотні відмінності між малюнками за 12 секунд.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Милий домашній улюбленець приніс господарю газету — знайдіть три відмінності - фото 1

Знайти три відмінності важко, адже майже повна тотожність малюнків збиває з пантелику. Але ми віримо у вас.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.

Шукайте невідповідності у песику, газеті, галявині, дереві, будинку та паркані.

Користь головоломок для дітей та дорослих

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення та почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Зміцнюють концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Також дитина привчається виконувати роботу самостійно, що дуже допоможе їй у подальшому житті. Тому намагайтеся не підказувати під час розв'язання головоломки. 

Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?

Правильна відповідь

Милий домашній улюбленець приніс господарю газету — знайдіть три відмінності - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на пошук відмінностей — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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