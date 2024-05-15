Оптична головоломка для уважних дітей та дорослих — знайдіть три відмінності

Пошукайте три відмінності. Малюнок: dumapp

На візуально однакових картинках веселий песик приніс господарю ранкові газети. Милуючись тваринкою, знайдіть три істотні відмінності між малюнками за 12 секунд.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Знайти три відмінності важко, адже майже повна тотожність малюнків збиває з пантелику. Але ми віримо у вас.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.

Шукайте невідповідності у песику, газеті, галявині, дереві, будинку та паркані.

Користь головоломок для дітей та дорослих

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення та почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Зміцнюють концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Також дитина привчається виконувати роботу самостійно, що дуже допоможе їй у подальшому житті. Тому намагайтеся не підказувати під час розв'язання головоломки.

Ви вже знайшли три відмінності? А ваші діти?

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на пошук відмінностей — тут і тут.