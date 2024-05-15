Оптическая головоломка для внимательных детей и взрослых — найдите три отличия

Милый домашний любимец принес хозяину газету — найдите три отличия
На визуально одинаковых картинках веселая собачка принесла хозяину утренние газеты. Любуясь животным, найдите три существенных отличия между рисунками за 12 секунд.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Собачка-почтальон"
Найти три отличия трудно, ведь почти полное тождество рисунков сбивает с толку. Но мы верим в вас.
Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.
Ищите несоответствия в песике, газете, лужайке, дереве, доме и заборе.
Польза головоломок для детей и взрослых
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Укрепляют концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Также ребенок приучается выполнять работу самостоятельно, что очень поможет ему в дальнейшей жизни. Поэтому старайтесь не подсказывать при решении головоломки.
Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на поиск отличий — здесь и здесь.
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