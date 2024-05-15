Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Милый домашний любимец принес хозяину газету — найдите три отличия arrow

Милый домашний любимец принес хозяину газету — найдите три отличия

15 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка для внимательных детей и взрослых — найдите три отличия
Поищите три отличия. Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На визуально одинаковых картинках веселая собачка принесла хозяину утренние газеты. Любуясь животным, найдите три существенных отличия между рисунками за 12 секунд.

Задание предложил канал Dumapp.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Собачка-почтальон"

Милый домашний любимец принес хозяину газету - найдите три отличия - фото 1

Найти три отличия трудно, ведь почти полное тождество рисунков сбивает с толку. Но мы верим в вас.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.

Ищите несоответствия в песике, газете, лужайке, дереве, доме и заборе.

Польза головоломок для детей и взрослых

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Укрепляют концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Также ребенок приучается выполнять работу самостоятельно, что очень поможет ему в дальнейшей жизни. Поэтому старайтесь не подсказывать при решении головоломки.

Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?

Правильный ответ

Милый домашний любимец принес хозяину газету - найдите три отличия - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на поиск отличий — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников