Оптическая головоломка для внимательных детей и взрослых — найдите три отличия

Поищите три отличия. Рисунок: dumapp

На визуально одинаковых картинках веселая собачка принесла хозяину утренние газеты. Любуясь животным, найдите три существенных отличия между рисунками за 12 секунд.

Задание предложил канал Dumapp.

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Найти три отличия трудно, ведь почти полное тождество рисунков сбивает с толку. Но мы верим в вас.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.

Ищите несоответствия в песике, газете, лужайке, дереве, доме и заборе.

Польза головоломок для детей и взрослых

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Укрепляют концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Также ребенок приучается выполнять работу самостоятельно, что очень поможет ему в дальнейшей жизни. Поэтому старайтесь не подсказывать при решении головоломки.

Вы уже нашли три отличия? А ваши дети?

Правильный ответ

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