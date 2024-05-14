Оптична головоломка на кмітливість: спробуйте за 11 секунд знайти молоток на суботнику

Оптична головоломка, де потрібно знайти молоток. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Якщо ви вважаєте себе розумною і кмітливою людиною з хорошим зором, можете спробувати вирішити одну хитру загадку. Знайдіть на картинці інструмент, за допомогою якого чоловіки роблять ремонти вдома, і покажіть всім, що ви здатні бачити те, що під силу далеко не кожному.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть молоток на малюнку за 11 секунд

Перед вами — справжня дружня атмосфера дітей, які вирішили допомогти поліпшити екологічну ситуацію в місті. Ймовірно, вчителька вирушила зі своїм класом на суботник, щоб прибрати територію і тим самим повернути набережній неймовірний вигляд.

На малюнку зображено вісім школярів, які з радістю прибирають пляж біля моря, і вчителька, яка їм допомагає. Всі вони збирають сміття у великі пакети, щоб потім вивезти його у відповідні місця. Але в одного зі школярів є інструмент, який є дуже небезпечним для дітей.

Спробуйте відшукати молоток на цій картинці, щоб якнайскоріше захистити дітей. На це вам дається лише 11 секунд, тому не витрачайте час і починайте його шукати. Але спочатку підіть туди, де немає людей, встановіть таймер на 11 секунд і починайте шукати. Бажаємо вам удачі!

Оптична загадка на кмітливість. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Що ж, ви є дійсно розумною і кмітливою людиною, якщо швидко відшукали молоток на малюнку. Але якщо вам не вдалося це зробити за необхідний час, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Також ви можете подивитися підказку.

Правильна відповідь — де молоток

Зверніть увагу на хлопця посередині картинки, який вже виносить зібране сміття з пляжу. А тепер уважно подивіться на його шорти і помаранчеву кофту. Саме на його одязі і намальований молоток, який за кольором хитро злився із забарвленням речей хлопця.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

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