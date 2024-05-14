Оптична головоломка на кмітливість: спробуйте за 11 секунд знайти молоток на суботнику

Школяр притягнув на суботник молоток — знайдіть його за 11 секунд
Якщо ви вважаєте себе розумною і кмітливою людиною з хорошим зором, можете спробувати вирішити одну хитру загадку. Знайдіть на картинці інструмент, за допомогою якого чоловіки роблять ремонти вдома, і покажіть всім, що ви здатні бачити те, що під силу далеко не кожному.
Головоломку представили на Jagranjosh.
Оптична головоломка — знайдіть молоток на малюнку за 11 секунд
Перед вами — справжня дружня атмосфера дітей, які вирішили допомогти поліпшити екологічну ситуацію в місті. Ймовірно, вчителька вирушила зі своїм класом на суботник, щоб прибрати територію і тим самим повернути набережній неймовірний вигляд.
На малюнку зображено вісім школярів, які з радістю прибирають пляж біля моря, і вчителька, яка їм допомагає. Всі вони збирають сміття у великі пакети, щоб потім вивезти його у відповідні місця. Але в одного зі школярів є інструмент, який є дуже небезпечним для дітей.
Спробуйте відшукати молоток на цій картинці, щоб якнайскоріше захистити дітей. На це вам дається лише 11 секунд, тому не витрачайте час і починайте його шукати. Але спочатку підіть туди, де немає людей, встановіть таймер на 11 секунд і починайте шукати. Бажаємо вам удачі!
Що ж, ви є дійсно розумною і кмітливою людиною, якщо швидко відшукали молоток на малюнку. Але якщо вам не вдалося це зробити за необхідний час, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Також ви можете подивитися підказку.
Правильна відповідь — де молоток
Зверніть увагу на хлопця посередині картинки, який вже виносить зібране сміття з пляжу. А тепер уважно подивіться на його шорти і помаранчеву кофту. Саме на його одязі і намальований молоток, який за кольором хитро злився із забарвленням речей хлопця.
Нагадаємо, ми писали про цікаву оптичну загадку, де потрібно знайти іншого птаха на картинці.
Раніше ми розповідали про яскраву загадку, в якій потрібно відшукати помилку.
Також ми повідомляли про яскраву оптичну головоломку, в якій потрібно знайти годинник на сафарі.
Читайте Новини.LIVE!