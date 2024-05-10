Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Складна головоломка для кмітливих — допоможи туристам знайти годинник на сафарі arrow

Складна головоломка для кмітливих — допоможи туристам знайти годинник на сафарі

10 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Лише 10% знаходять годинник на малюнку за 8 секунд — складна оптична ілюзія
Бачите годинник? Малюнок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Туристи під час сафарі в Африці загубили годинник. Потрібно допомогти швидко його знайти парі зачарованих споглядачів природи.

Завдання запропонувала The Sun.

Читайте також:

Оптична головоломка "Годинник"


Складна головоломка для кмітливих — допоможи туристам знайти годинник на сафарі - фото 1

На малюнку зображенні туристи — чоловік та жінка, які насолоджуються сафарі в Африці, а їхній гід веде автомобіль. У правому куті займаються своїми справами три жирафа, а прямо внизу картинки розмістилися пара слонів та маленьке слоненятко. Навколо них пишна зелень, блакитне небо та могутні баобаби. Є навіть гусениця, яка сидить на кущі над ґрунтовою дорогою.

Вам потрібно знайти годинник, а зробити це дуже не просто.

Але за допомогою найгострішого погляду та найсильнішого розуму є великі шанси на успіх.

Чим допомагають оптичні ілюзії та головоломки

  • Когнітивна стимуляція. Розгадки головоломок сприяють розумовій спритності та гнучкості.
  • Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення.
  • Креативність. Ілюзії заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.
  • Зосередженість. Ця робота вимагає кращого фокусу.
  • Зняття стресу. Головоломки є формою релаксації.

Вже знайшли годинник?

Правильна відповідь


Складна головоломка для кмітливих — допоможи туристам знайти годинник на сафарі - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні