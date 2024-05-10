Лише 10% знаходять годинник на малюнку за 8 секунд — складна оптична ілюзія

Складна головоломка для кмітливих — допоможи туристам знайти годинник на сафарі
Туристи під час сафарі в Африці загубили годинник. Потрібно допомогти швидко його знайти парі зачарованих споглядачів природи.
Завдання запропонувала The Sun.
Оптична головоломка "Годинник"
На малюнку зображенні туристи — чоловік та жінка, які насолоджуються сафарі в Африці, а їхній гід веде автомобіль. У правому куті займаються своїми справами три жирафа, а прямо внизу картинки розмістилися пара слонів та маленьке слоненятко. Навколо них пишна зелень, блакитне небо та могутні баобаби. Є навіть гусениця, яка сидить на кущі над ґрунтовою дорогою.
Вам потрібно знайти годинник, а зробити це дуже не просто.
Але за допомогою найгострішого погляду та найсильнішого розуму є великі шанси на успіх.
Чим допомагають оптичні ілюзії та головоломки
- Когнітивна стимуляція. Розгадки головоломок сприяють розумовій спритності та гнучкості.
- Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення.
- Креативність. Ілюзії заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.
- Зосередженість. Ця робота вимагає кращого фокусу.
- Зняття стресу. Головоломки є формою релаксації.
Вже знайшли годинник?
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.
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