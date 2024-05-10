Лише 10% знаходять годинник на малюнку за 8 секунд — складна оптична ілюзія

Бачите годинник? Малюнок: Jagran Josh

Туристи під час сафарі в Африці загубили годинник. Потрібно допомогти швидко його знайти парі зачарованих споглядачів природи.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Годинник"





На малюнку зображенні туристи — чоловік та жінка, які насолоджуються сафарі в Африці, а їхній гід веде автомобіль. У правому куті займаються своїми справами три жирафа, а прямо внизу картинки розмістилися пара слонів та маленьке слоненятко. Навколо них пишна зелень, блакитне небо та могутні баобаби. Є навіть гусениця, яка сидить на кущі над ґрунтовою дорогою.

Вам потрібно знайти годинник, а зробити це дуже не просто.

Але за допомогою найгострішого погляду та найсильнішого розуму є великі шанси на успіх.

Чим допомагають оптичні ілюзії та головоломки

Когнітивна стимуляція. Розгадки головоломок сприяють розумовій спритності та гнучкості.

Розгадки головоломок сприяють розумовій спритності та гнучкості. Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення.

Регулярні заняття покращують аналітичне мислення. Креативність. Ілюзії заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.

Ілюзії заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення. Зосередженість. Ця робота вимагає кращого фокусу.

Ця робота вимагає кращого фокусу. Зняття стресу. Головоломки є формою релаксації.

Вже знайшли годинник?

Правильна відповідь





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