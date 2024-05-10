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Сложная головоломка для сообразительных — помоги туристам найти часы на сафари

10 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Только 10% находят часы на рисунке за 8 секунд — сложная оптическая иллюзия
Видите часы? Рисунок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Туристы во время сафари в Африке потеряли часы. Нужно помочь их быстро найти паре очарованных созерцателей природы.

Задание предложила The Sun.

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Сложная головоломка для сообразительных — помоги туристам найти часы на сафари - фото 1

На рисунке изображены туристы — мужчина и женщина, наслаждающиеся сафари в Африке, а их гид ведет автомобиль. В правом углу занимаются своими делами три жирафа, а прямо внизу картинки разместились пара слонов и маленький слоненок. Вокруг них пышная зелень, голубое небо и могучие баобабы. Есть даже гусеница, сидящая на кусте над грунтовой дорогой.

Вам нужно найти часы, а сделать это очень не просто.

Но с помощью острейшего взгляда и сильнейшего ума есть большие шансы на успех.

Чем помогают оптические иллюзии и головоломки

  • Когнитивная стимуляция. Разгадки головоломок способствуют умственной ловкости и гибкости.
  • Навыки решения проблем. Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление.
  • Креативность. Иллюзии поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.
  • Сосредоточенность. Эта работа требует лучшего фокуса.
  • Снятие стресса. Головоломка является формой релаксации.

Уже нашли часы?

Правильный ответ


Сложная головоломка для сообразительных — помоги туристам найти часы на сафари - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии — здесь и здесь.

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