Только 10% находят часы на рисунке за 8 секунд — сложная оптическая иллюзия

Сложная головоломка для сообразительных — помоги туристам найти часы на сафари
Туристы во время сафари в Африке потеряли часы. Нужно помочь их быстро найти паре очарованных созерцателей природы.
Задание предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Часы"
На рисунке изображены туристы — мужчина и женщина, наслаждающиеся сафари в Африке, а их гид ведет автомобиль. В правом углу занимаются своими делами три жирафа, а прямо внизу картинки разместились пара слонов и маленький слоненок. Вокруг них пышная зелень, голубое небо и могучие баобабы. Есть даже гусеница, сидящая на кусте над грунтовой дорогой.
Вам нужно найти часы, а сделать это очень не просто.
Но с помощью острейшего взгляда и сильнейшего ума есть большие шансы на успех.
Чем помогают оптические иллюзии и головоломки
- Когнитивная стимуляция. Разгадки головоломок способствуют умственной ловкости и гибкости.
- Навыки решения проблем. Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление.
- Креативность. Иллюзии поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.
- Сосредоточенность. Эта работа требует лучшего фокуса.
- Снятие стресса. Головоломка является формой релаксации.
Уже нашли часы?
Правильный ответ
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