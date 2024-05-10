Только 10% находят часы на рисунке за 8 секунд — сложная оптическая иллюзия

Видите часы? Рисунок: Jagran Josh

Туристы во время сафари в Африке потеряли часы. Нужно помочь их быстро найти паре очарованных созерцателей природы.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Часы"





На рисунке изображены туристы — мужчина и женщина, наслаждающиеся сафари в Африке, а их гид ведет автомобиль. В правом углу занимаются своими делами три жирафа, а прямо внизу картинки разместились пара слонов и маленький слоненок. Вокруг них пышная зелень, голубое небо и могучие баобабы. Есть даже гусеница, сидящая на кусте над грунтовой дорогой.

Вам нужно найти часы, а сделать это очень не просто.

Но с помощью острейшего взгляда и сильнейшего ума есть большие шансы на успех.

Чем помогают оптические иллюзии и головоломки

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Уже нашли часы?

Правильный ответ





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