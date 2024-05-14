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Школьник притащил на субботник молоток — найдите его за 11 секунд

14 мая 2024 08:19
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка на смекалку: попробуйте за 11 секунд найти молоток на субботнике
Оптическая головоломка, где нужно найти молоток. Фото иллюстративное: Jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Если вы считаете себя умным и сообразительным человеком с хорошим зрением, можете попытаться решить одну хитрую загадку. Найдите на картинке инструмент, с помощью которого мужчины делают ремонты дома, и покажите всем, что вы способны видеть то, что по силам далеко не каждому.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите молоток на рисунке за 11 секунд

Перед вами настоящая дружеская атмосфера детей, решивших помочь улучшить экологическую ситуацию в городе. Вероятно, учительница отправилась со своим классом на субботник, чтобы убрать территорию и тем самым вернуть набережной невероятный вид.

На рисунке изображено восемь школьников, которые с радостью убирают пляж у моря, и учительница, которая помогает им. Все они собирают мусор в большие пакеты, чтобы потом вывезти его в соответствующие места. Но у одного из школьников есть инструмент, который очень опасен для детей.

Попытайтесь отыскать молоток на этой картинке, чтобы как можно скорее защитить детей. На это вам дается всего 11 секунд, поэтому не тратьте время и начинайте его искать. Но сначала пойдите туда, где нет людей, установите таймер на 11 секунд и начинайте искать. Желаем вам удачи!

Оптическая загадка на смекалку
Оптическая загадка на смекалку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Что ж, вы действительно умный и сообразительный человек, если быстро отыскали молоток на рисунке. Но если вам не удалось это сделать в нужное время, не огорчайтесь и попробуйте еще раз. Также можно посмотреть подсказку.

Правильный ответ — где молоток

Обратите внимание на мальчика посредине картинки, который уже выносит собранный мусор с пляжа. А теперь внимательно посмотрите на его шорты и оранжевую кофту. Именно на его одежде и нарисован молоток, который по цвету хитро слился с окраской вещей парня.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Напомним, мы писали об интересной оптической загадке, где нужно найти другую птицу на картинке.

Раньше мы рассказывали о яркой загадке, в которой нужно найти ошибку.

Также мы сообщали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти часы на сафари.

оптическая иллюзия
головоломка
тест на внимательность
загадки

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