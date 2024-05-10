Візуальна головоломка: у вас є 5 секунд, щоб знайти помилку на малюнку

Оптична головоломка, де потрібно відшукати помилку. Фото ілюстративне: Jagranjosh

Різні загадки на уважність допомагають нашій мозковій діяльності ставати кращою, а зору — гострішим. Існує одна цікава, але непроста оптична головоломка, в якій потрібно знайти грубу помилку на малюнку з декількома парами взуття.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптична головоломка — знайдіть помилку за п’ять секунд

Перед вами яскравий малюнок, на якому зображена сім пар взуття, ймовірно, сім’ї, яка складається з декількох людей. На картинці є як чоловіче, так і жіноче і дитяче взуття. Здається, ніби нічого такого не малюнку немає, однак, це не так, адже на ньому є одна помилка.

Спробуйте зрозуміти, що ж не так на цій картинці, але не за стільки часу, за скільки ви хочете, а лише за п’ять секунд. Докладіть максимум зусиль, щоб знайти помилку, і використайте всі свої вміння, щоб довести собі, що ви маєте гострий зір і хороший склад розуму.

Однак, спочатку добре підготуйтеся, перш ніж приймати цей непростий виклик. Краще підіть до місця, де немає людей, щоб вони не відволікали вас від загадки, а потім візьміть до рук якийсь пристрій, щоб встановити на ньому таймер на п’ять секунд. Зробили це все? Тоді бажаємо вам удачі!

Оптична головоломка на інтелектуальні здібності. Фото: Jagranjosh

Отже, якщо вам вдалося зрозуміти, якої помилки припустився художник на цьому малюнку, тоді можете вважати себе розумною людиною з хорошим зором. Але якщо ви так і не знайшли помилку, можете спробувати ще або ловіть підказку, якщо не хочете більше витрачати час.

Правильна відповідь — де помилка

Зверніть увагу на рожеві черевики, які стоять по центру. Якщо ви уважно подивитеся на цю пару взуття, то побачите, що замість правого черевика біля лівого стоїть ще один лівий, а це — неправильно, адже у людини немає обох лівих ніг.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: Jagranjosh

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