Візуальна головоломка: у вас є 5 секунд, щоб знайти помилку на малюнку

На цьому малюнку щось не так — спробуйте зрозуміти, що саме, за 5 секунд
Різні загадки на уважність допомагають нашій мозковій діяльності ставати кращою, а зору — гострішим. Існує одна цікава, але непроста оптична головоломка, в якій потрібно знайти грубу помилку на малюнку з декількома парами взуття.
Головоломку представили на Jagranjosh.
Оптична головоломка — знайдіть помилку за п’ять секунд
Перед вами яскравий малюнок, на якому зображена сім пар взуття, ймовірно, сім’ї, яка складається з декількох людей. На картинці є як чоловіче, так і жіноче і дитяче взуття. Здається, ніби нічого такого не малюнку немає, однак, це не так, адже на ньому є одна помилка.
Спробуйте зрозуміти, що ж не так на цій картинці, але не за стільки часу, за скільки ви хочете, а лише за п’ять секунд. Докладіть максимум зусиль, щоб знайти помилку, і використайте всі свої вміння, щоб довести собі, що ви маєте гострий зір і хороший склад розуму.
Однак, спочатку добре підготуйтеся, перш ніж приймати цей непростий виклик. Краще підіть до місця, де немає людей, щоб вони не відволікали вас від загадки, а потім візьміть до рук якийсь пристрій, щоб встановити на ньому таймер на п’ять секунд. Зробили це все? Тоді бажаємо вам удачі!
Отже, якщо вам вдалося зрозуміти, якої помилки припустився художник на цьому малюнку, тоді можете вважати себе розумною людиною з хорошим зором. Але якщо ви так і не знайшли помилку, можете спробувати ще або ловіть підказку, якщо не хочете більше витрачати час.
Правильна відповідь — де помилка
Зверніть увагу на рожеві черевики, які стоять по центру. Якщо ви уважно подивитеся на цю пару взуття, то побачите, що замість правого черевика біля лівого стоїть ще один лівий, а це — неправильно, адже у людини немає обох лівих ніг.
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