Складна оптична головоломка: знайдіть драбину в бібліотеці за 5 секунд

Бачите драбину? Малюнок: Jagran Josh

Високий інтелект та феноменальна спостережливість допоможуть розв'язати цю задачу. Знайдіть драбину в бібліотеці за 5 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Драбина"





Ця головоломка заганяє у глухий кут навіть найдосвідченіших гравців. Їм нічого не залишається, як у розпачі чухати потилиці.

На малюнку зображено групу веселих школярів, які обирають книгу для читання в бібліотеці. Але десь ховається драбина, й ваше завдання знайти її.

Ілюзія ускладнюється тим, що навколо багато чого відбувається, і дуже легко відвернутися від поставленого завдання.

Вдалося? Якщо ні, то тримайте підказку: відповідь можна знайти в лівій частині зображення.

Не хвилюйтеся, якщо вам важко, це одна з найскладніших головоломок.

Навіть якщо ви не розв'яжете цю задачу, від неї однаково буде користь. Річ у тім, що психологи з Університету Глазго з'ясували, що розглядання оптичних ілюзій може покращити зір, дозволяючи розрізняти дрібний шрифт.

Вже знайшли драбину? Вона вміло замаскована під книжкову полицю на задньому плані малюнка.

Правильна відповідь





Раніше ми пропонували знайти на малюнку чотирьох прихованих тварин, а також — п'ять лимонів, захованих серед курчат.