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Головоломка для гравців, що люблять складні задачі — знайдіть драбину в бібліотеці

9 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Складна оптична головоломка: знайдіть драбину в бібліотеці за 5 секунд
Бачите драбину? Малюнок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Високий інтелект та феноменальна спостережливість допоможуть розв'язати цю задачу. Знайдіть драбину в бібліотеці за 5 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Головоломка для гравців, що люблять складні задачі — знайдіть драбину в бібліотеці - фото 1

Ця головоломка заганяє у глухий кут навіть найдосвідченіших гравців. Їм нічого не залишається, як у розпачі чухати потилиці.

На малюнку зображено групу веселих школярів, які обирають книгу для читання в бібліотеці. Але десь ховається драбина, й ваше завдання знайти її.

Ілюзія ускладнюється тим, що навколо багато чого відбувається, і дуже легко відвернутися від поставленого завдання.

Вдалося? Якщо ні, то тримайте підказку: відповідь можна знайти в лівій частині зображення.

Не хвилюйтеся, якщо вам важко, це одна з найскладніших головоломок.

Навіть якщо ви не розв'яжете цю задачу, від неї однаково буде користь. Річ у тім, що психологи з Університету Глазго з'ясували, що розглядання оптичних ілюзій може покращити зір, дозволяючи розрізняти дрібний шрифт.

Вже знайшли драбину? Вона вміло замаскована під книжкову полицю на задньому плані малюнка.

Правильна відповідь


Головоломка для гравців, що люблять складні задачі — знайдіть драбину в бібліотеці - фото 2

Раніше ми пропонували знайти на малюнку чотирьох прихованих тварин, а також — п'ять лимонів, захованих серед курчат.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
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головоломка

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