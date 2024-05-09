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Головоломка для игроков, любящих сложные задачи — найдите лестницу в библиотеке

9 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Сложная оптическая головоломка: найдите лестницу в библиотеке за 5 секунд
Видите лестницу? Рисунок: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Высокий интеллект и феноменальная наблюдательность помогут решить эту задачу. Найдите лестницу в библиотеке за 5 секунд.

Задание предложила The Sun.

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Головоломка для игроков, любящих сложные задачи — найдите лестницу в библиотеке - фото 1

Эта головоломка загоняет в тупик даже самых опытных игроков. Им ничего не остается, как в отчаянии чесать затылки.

На рисунке изображена группа веселых школьников, выбирающих книгу для чтения в библиотеке. Но где-то прячется лестница, и ваша задача найти ее.

Иллюзия усложняется тем, что вокруг многое происходит, и очень легко отвлечься от поставленной задачи.

Удалось? Если нет, то словите подсказку: ответ можно найти в левой части изображения.

Не беспокойтесь, если вам тяжело, это одна из самых сложных головоломок.

Даже если вы не решите эту задачу, от нее все равно будет польза. Дело в том, что психологи из Университета Глазго выяснили, что рассмотрение оптических иллюзий может улучшить зрение, позволяя различать мелкий шрифт.

Уже нашли лестницу? Она умело замаскирована под книжную полку на заднем плане рисунка.

Правильный ответ


Головоломка для игроков, любящих сложные задачи — найдите лестницу в библиотеке - фото 2

Ранее мы предлагали найти на рисунке четырех скрытых животных, а также пять лимонов, спрятанных среди цыплят.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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