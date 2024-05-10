Визуальная головоломка: у вас есть 5 секунд, чтобы найти ошибку на картинке

Оптическая головоломка, где нужно найти ошибку. Фото иллюстративное: Jagranjosh

Разные загадки на внимательность помогают нашей мозговой деятельности становиться лучше, а зрению — острее. Существует одна интересная, но непростая оптическая головоломка, в которой нужно найти грубую ошибку на рисунке с несколькими парами обуви.

Головоломку представили на Jagranjosh.

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Оптическая головоломка — найдите ошибку за пять секунд

Перед вами яркий рисунок, на котором изображены семь пар обуви, вероятно, семьи, состоящей из нескольких человек. На картинке есть как мужская, так и женская и детская обувь. Кажется, будто ничего такого не на рисунке нет, однако, это не так, ведь на нем есть одна ошибка.

Попытайтесь понять, что же не так на этой картинке, но не за столько времени, за сколько вы хотите, а всего за пять секунд. Приложите максимум усилий, чтобы найти ошибку, и используйте все свои умения, чтобы доказать себе, что у вас острое зрение и хороший склад ума.

Однако, сначала хорошо подготовьтесь, прежде чем принимать этот непростой вызов. Лучше пойдите в место, где нет людей, чтобы они не отвлекали вас от загадки, а затем возьмите в руки какое-нибудь устройство, чтобы установить на нем таймер на пять секунд. Сделали это все? Тогда желаем вам удачи!

Оптическая головоломка на интеллектуальные способности. Фото: Jagranjosh

Итак, если вам удалось понять, какой ошибки допустил художник на этом рисунке, тогда можете считать себя умным человеком с хорошим зрением. Но если вы так и не обнаружили ошибку, можете попробовать еще или ловите подсказку, если не хотите больше тратить время.

Правильный ответ — где ошибка

Обратите внимание на розовые ботинки, стоящие по центру. Если вы внимательно посмотрите на эту пару обуви, то увидите, что вместо правого ботинка возле левого стоит еще один левый, а это — неправильно, ведь у человека нет обеих левых ног.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: Jagranjosh

Напомним, мы писали о яркой оптической головоломке, в которой нужно найти уникальную бабочку.

Раньше мы рассказывали о непростой оптической головоломке, где нужно найти ошибку.

Также мы сообщали о визуальной загадке, в которой нужно найти яблоко в комнате с хламом.