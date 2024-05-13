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Безтурботний пустун бавиться на травичці — знайдіть відмінності за 12 секунд

13 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть відмінності на малюнку з веселим песиком
Знайдіть три відмінності. Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На майже однакових картинках зображено веселого песика на галявинці. Між малюнками є три непомітні відмінності, які потрібно шукати на тварині, квітах, галявині, горах, небі та схилах.

Завдання запропонував канал Dumapp.

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Знайдіть три відмінності. Це може бути нелегко з огляду на величезну кількість дрібних деталей на малюнках. Трава, квіти, хмари, гори, строкате забарвлення тварини — різниця може сховатися будь-де.

Для дітей час на виконання завдання — 60 секунд, дорослі мають впоратися за 12 секунд.

Користь від головоломок з відмінностями

Це не лише веселий та корисний спосіб провести час, а й можливість розвитку як для дитини, так і для її батьків.

З кожною головоломкою тренуються та виробляються корисні якості:

  • кмітливість;
  • уважність;
  • потяг до пізнання миру;
  • логіку;
  • розумові здібності.

Час на розв'язання головоломки вичерпано.

Ви вже знайшли три відмінності? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Безтурботний пустун бавиться на травичці — знайдіть відмінності за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки на порівняння — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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