Оптическая головоломка: найдите отличия на картинке с веселой собачкой

Беззаботный проказник играет на травке — найдите отличия за 12 секунд
На почти одинаковых картинках изображен веселый песик на лужайке. Между рисунками есть три незаметных отличия, которые нужно искать на животном, цветах, лужайке, горах, небе и склонах.
Задание предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Песик"
Найдите три отличия. Это может быть нелегко, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Трава, цветы, облака, горы, пестрая окраска животного — разница может спрятаться где угодно.
Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.
Польза от головоломок с отличиями
Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.
С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:
- сообразительность;
- внимательность;
- тяга к познанию мира;
- логика;
- умственные способности.
Время решения головоломки исчерпано.
Вы уже нашли три отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на сравнения — здесь и здесь.
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