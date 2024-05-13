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Беззаботный проказник играет на травке — найдите отличия за 12 секунд

13 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите отличия на картинке с веселой собачкой
Найдите три отличия. Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На почти одинаковых картинках изображен веселый песик на лужайке. Между рисунками есть три незаметных отличия, которые нужно искать на животном, цветах, лужайке, горах, небе и склонах.

Задание предложил канал Dumapp.

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Найдите три отличия. Это может быть нелегко, учитывая огромное количество мелких деталей на рисунках. Трава, цветы, облака, горы, пестрая окраска животного — разница может спрятаться где угодно.

Для детей время на выполнение задания — 60 секунд, взрослые должны справиться за 12 секунд.

Польза от головоломок с отличиями

Это не только веселый и полезный способ провести время, но и возможность развития как для ребенка, так и его родителей.

С каждой головоломкой тренируются и вырабатываются полезные качества:

  • сообразительность;
  • внимательность;
  • тяга к познанию мира;
  • логика;
  • умственные способности.

Время решения головоломки исчерпано.

Вы уже нашли три отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Беззаботный проказник играет на травке - найдите отличия за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки на сравнения — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

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