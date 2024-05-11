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Серед поважних птахів причаївся "чужинець" — спробуйте знайти його за 9 секунд

11 травня 2024 07:28
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Візуальна загадка на рівень IQ: за 9 секунд знайдіть птаха, який не схожий на всіх
Оптична головоломка, де потрібно знайти іншого птаха. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо для вас прості загадки нецікаві та нудні, пропонуємо вам одну оптичну головоломку, яка точно зачепить вашу увагу. Спробуйте на літній фотографії знайти птаха, який відрізняється від інших, за обмежений проміжок часу.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть іншого птаха за дев’ять секунд

Перед собою ви можете побачити одну літню фотографію, яка точно викликає бажання вирушити кудись до сонечка, щоб полежати на пляжі та поплавати у теплому морі. Але про це поки рано говорити, тож поки насолоджуйтеся цим знімком.

Однак, недовго, адже вашою задачею є вирішити цю оптичну головоломку швидко і без труднощів. На цій світлині ви побачите велику кількість різних чайок і лебедів, які кудись летять. Проте, на фото є не тільки ці птахи. Спробуйте відшукати того, хто відрізняється від усіх.

Але зробити вам це потрібно лише за дев’ять секунд, щоб довести собі, що ви здатні на багато чого. Використовуйте всі свої вміння і навички, щоб знайти птаха, який не схожий на своїх "родичів", і покажіть всім, що ви розумна людина.

Та спочатку підіть до іншої кімнати, щоб бути подалі від людей і не відволікатися на них, і візьміть до рук пристрій, щоб встановити на ньому таймер на дев’ять секунд. Якщо ви готові, нам залишається лише побажати вам успіхів і налаштувати на перемогу!

Визуальная головоломка для проверки внимательности
Візуальна головоломка на перевірку уважності. Фото: УНІАН

Отже, якщо вам вдалося знайти іншого птаха швидко і без проблем, це показує вас з боку дуже розумної людини. Але якщо ви так і не знайшли його, радимо спробувати ще раз, або ж ловіть підказку!

Правильна відповідь — де птах

Подивіться уважно на небо, а саме — на птахів, які злетіли з моря або просто над ним пролетають. У правій частині світлини і летить той самий птах, який не схожий на інших. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про яскраву оптичну головоломку, де потрібно знайти помилку. 

Раніше ми розповідали про цікаву візуальну загадку, де потрібно відшукати драбину в бібліотеці. 

Також ми повідомляли про нелегку візуальну головоломку, в якій потрібно знайти іншого метелика.

оптична ілюзія
головоломка
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загадки

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