Визуальная загадка на уровень IQ: за 9 секунд найдите птицу, которая не похожа на всех

Оптическая головоломка, где нужно найти другую птицу. Фото: УНИАН

Если вам простые загадки неинтересны и скучны, предлагаем вам одну оптическую головоломку, которая точно затронет ваше внимание. Попробуйте на летней фотографии найти птицу, которая отличается от других, за ограниченный промежуток времени.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите другую птицу за девять секунд

Перед собой вы можете увидеть одну летнюю фотографию, которая точно вызывает желание отправиться куда-то к солнышку, чтобы полежать на пляже и поплавать в теплом море. Но об этом пока рано говорить, так что пока наслаждайтесь этим снимком.

Однако, недолго, ведь вашей задачей является решить эту оптическую головоломку быстро и без труда. На этой фотографии вы увидите множество чаек и лебедей, которые куда-то летят. Однако, на фото есть не только эти птицы. Попытайтесь отыскать того, кто отличается от всех.

Но сделать вам это нужно всего за девять секунд, чтобы доказать себе, что вы способны на многое. Используйте все свои умения и навыки, чтобы найти птицу, которая не похожа на своих "родственников", и покажите всем, что вы умный человек.

Но сначала пойдите в другую комнату, чтобы быть подальше от людей и не отвлекаться на них, и возьмите в руки устройство, чтобы установить на нем таймер на девять секунд. Если вы готовы, нам остается только пожелать вам успехов и настроить на победу!

Визуальная головоломка для проверки внимательности. Фото: УНИАН

Итак, если вам удалось найти другую птицу быстро и без проблем, это показывает вас со стороны очень умного человека. Но если вы так и не нашли его, советуем попробовать еще раз, или ловите подсказку!

Правильный ответ — где птица

Посмотрите внимательно на небо, а именно — на птиц, которые взлетели с моря или прямо над ним пролетают. В правой части фотографии и летит та самая птица, которая не похожа на других.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о яркой оптической головоломке, где нужно найти ошибку.

Раньше мы рассказывали об интересной визуальной загадке, где нужно отыскать стремянку в библиотеке.

Также мы сообщали о нелегкой визуальной головоломке, в которой нужно найти другую бабочку.