Візуальна головоломка: знайдіть за 11 секунд хижака серед натовпу птахів

Оптична загадка, де потрібно знайти хижака серед орлів. Фото ілюстративне: УНІАН

Хочете відволіктися від буденних справ і робочої рутини, а також весело і корисно провести свій час? Представляємо вам одну цікаву, але непросту візуальну загадку, в якій потрібно знайти щось таке, що не одразу можна помітити на картинці.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть хижака за 11 секунд

Перед собою ви можете побачити велику кількість злісних орлів, від погляду яких просто мурахи по шкірі. Всі вони, ймовірно, визирають свою добич і навіть не підозрюють, що у натовпі причаївся хтось чужий. Спробуйте знайти хижака, який заховався серед орлів на малюнку.

Але поспішіть, адже на розгадування цієї загадки вам дається лише 11 секунд, тому не втрачайте час і починайте вирішувати цю головоломку. Докладіть максимум зусиль і використайте всі свої вміння, щоб відшукати того, хто тихенько сидить у натовпі орлів.

Однак спочатку зробіть декілька простих, але досить важливих кроків на шляху до перемоги. По-перше, відкладіть всі свої справи і сховайтеся від людей, а по-друге, візьміть до рук якийсь пристрій і встановіть на ньому таймер на 11 секунд. До речі, можете протерти очі, щоб краще бачити картинку. Що ж, якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Візуальна загадка на рівень IQ. Фото ілюстративне: УНІАН

Отже, ви є справжнім інтелектуалом, якщо вам вдалося знайти цього хижака на картинці, але якщо ви так і не знайшли птаха, радимо спробувати ще раз. Якщо ви не хочете витрачати свій час, можете подивитися на підказку.

Правильна відповідь — де хижак

Уважно подивіться на нижню частину картинки і повільно переведіть свій погляд трохи ліворуч. А тепер зверніть увагу на це місце, і там ви побачите хитрого хижака, який причаївся серед натовпу орлів.

Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

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