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Лише 2% розумників може відшукати хижака серед натовпу птахів за 11 секунд

15 травня 2024 08:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Візуальна головоломка: знайдіть за 11 секунд хижака серед натовпу птахів
Оптична загадка, де потрібно знайти хижака серед орлів. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Хочете відволіктися від буденних справ і робочої рутини, а також весело і корисно провести свій час? Представляємо вам одну цікаву, але непросту візуальну загадку, в якій потрібно знайти щось таке, що не одразу можна помітити на картинці.

Головоломку представили на "УНІАН".

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Оптична головоломка — знайдіть хижака за 11 секунд

Перед собою ви можете побачити велику кількість злісних орлів, від погляду яких просто мурахи по шкірі. Всі вони, ймовірно, визирають свою добич і навіть не підозрюють, що у натовпі причаївся хтось чужий. Спробуйте знайти хижака, який заховався серед орлів на малюнку.

Але поспішіть, адже на розгадування цієї загадки вам дається лише 11 секунд, тому не втрачайте час і починайте вирішувати цю головоломку. Докладіть максимум зусиль і використайте всі свої вміння, щоб відшукати того, хто тихенько сидить у натовпі орлів.

Однак спочатку зробіть декілька простих, але досить важливих кроків на шляху до перемоги. По-перше, відкладіть всі свої справи і сховайтеся від людей, а по-друге, візьміть до рук якийсь пристрій і встановіть на ньому таймер на 11 секунд. До речі, можете протерти очі, щоб краще бачити картинку. Що ж, якщо ви готові, бажаємо успіхів!

Визуальная загадка на уровень IQ
Візуальна загадка на рівень IQ. Фото ілюстративне: УНІАН

Отже, ви є справжнім інтелектуалом, якщо вам вдалося знайти цього хижака на картинці, але якщо ви так і не знайшли птаха, радимо спробувати ще раз. Якщо ви не хочете витрачати свій час, можете подивитися на підказку.

Правильна відповідь — де хижак

Уважно подивіться на нижню частину картинки і повільно переведіть свій погляд трохи ліворуч. А тепер зверніть увагу на це місце, і там ви побачите хитрого хижака, який причаївся серед натовпу орлів. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото ілюстративне: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про непросту оптичну загадку, де потрібно відшукати жука серед морських квітів. 

Раніше ми розповідали про веселу оптичну головоломку, де потрібно знайти декілька відмінностей.

Також ми повідомляли про важку оптичну головоломку, де потрібно знайти одну помилку. 

оптична ілюзія
головоломка
тест на уважність
загадки

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