Визуальная головоломка: найдите за 11 секунд хищника среди толпы птиц

Оптическая загадка, где нужно найти хищника среди орлов. Фото иллюстративное: УНИАН

Хотите отвлечься от обыденных дел и рабочей рутины, а также весело и полезно провести свое время? Представляем вам одну интересную, но непростую визуальную загадку, в которой нужно найти что-то, что не сразу можно заметить на картинке.

Головоломку представили на "УНИАН".

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Оптическая головоломка — найдите хищника за 11 секунд

Перед собой вы можете увидеть обилие злобных орлов, от взгляда которых просто мурашки по коже. Все они, вероятно, выглядывают свою добычу и даже не подозревают, что в толпе притаился кто-то чужой. Попытайтесь найти хищника, спрятавшегося среди орлов на рисунке.

Но поспешите, ведь на разгадку этой загадки вам дается всего 11 секунд, поэтому не теряйте время и начинайте решать эту головоломку. Приложите максимум усилий и используйте все свои умения, чтобы найти тихо сидящего в толпе орлов.

Однако, сначала сделайте несколько простых, но достаточно важных шагов на пути к победе. Во-первых, отложите все свои дела и спрячьтесь от людей, а во-вторых, возьмите в руки какое-нибудь устройство и установите на нем таймер на 11 секунд. Кстати, можете протереть глаза, чтобы лучше видеть картинку. Что ж, если вы готовы, желаем удачи!

Визуальная загадка на уровень IQ. Фото иллюстративное: УНИАН

Итак, вы являетесь настоящим интеллектуалом, если вам удалось найти этого хищника на картинке, но если вы так и не нашли птицу, советуем попробовать еще раз. Если вы не хотите тратить свое время, можете посмотреть подсказку.

Правильный ответ — где хищник

Внимательно посмотрите на нижнюю часть картинки и медленно переведите свой взгляд немного налево. А теперь обратите внимание на это место, и там вы увидите хитрого хищника, притаившегося среди толпы орлов.

Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото иллюстративное: УНИАН

Напомним, мы писали о непростой оптической загадке, где нужно найти жука среди морских цветов.

Раньше мы рассказывали о веселой оптической головоломке, где нужно найти несколько отличий.

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