Визуальная головоломка: найдите за 11 секунд хищника среди толпы птиц

Только 2% умников может найти хищника среди толпы птиц за 11 секунд
Хотите отвлечься от обыденных дел и рабочей рутины, а также весело и полезно провести свое время? Представляем вам одну интересную, но непростую визуальную загадку, в которой нужно найти что-то, что не сразу можно заметить на картинке.
Головоломку представили на "УНИАН".
Оптическая головоломка — найдите хищника за 11 секунд
Перед собой вы можете увидеть обилие злобных орлов, от взгляда которых просто мурашки по коже. Все они, вероятно, выглядывают свою добычу и даже не подозревают, что в толпе притаился кто-то чужой. Попытайтесь найти хищника, спрятавшегося среди орлов на рисунке.
Но поспешите, ведь на разгадку этой загадки вам дается всего 11 секунд, поэтому не теряйте время и начинайте решать эту головоломку. Приложите максимум усилий и используйте все свои умения, чтобы найти тихо сидящего в толпе орлов.
Однако, сначала сделайте несколько простых, но достаточно важных шагов на пути к победе. Во-первых, отложите все свои дела и спрячьтесь от людей, а во-вторых, возьмите в руки какое-нибудь устройство и установите на нем таймер на 11 секунд. Кстати, можете протереть глаза, чтобы лучше видеть картинку. Что ж, если вы готовы, желаем удачи!
Итак, вы являетесь настоящим интеллектуалом, если вам удалось найти этого хищника на картинке, но если вы так и не нашли птицу, советуем попробовать еще раз. Если вы не хотите тратить свое время, можете посмотреть подсказку.
Правильный ответ — где хищник
Внимательно посмотрите на нижнюю часть картинки и медленно переведите свой взгляд немного налево. А теперь обратите внимание на это место, и там вы увидите хитрого хищника, притаившегося среди толпы орлов.
Напомним, мы писали о непростой оптической загадке, где нужно найти жука среди морских цветов.
Раньше мы рассказывали о веселой оптической головоломке, где нужно найти несколько отличий.
Также мы сообщали о тяжелой оптической головоломке, где нужно найти одну ошибку.
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