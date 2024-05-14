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Головоломка на уважність — знайдіть замаскованого жука за 7 секунд на фото

14 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише найпроникливіші знайдуть жука на фото за 7 секунд
Бачите жука? Фото: the-sun.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Барвиста оптична ілюзія кидає виклик вашому зору. Швидко знайти комаху серед квітів буде важко навіть досвідченим гравцям.

Завдання запропонувала The Sun.

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Головоломка на уважність — знайдіть замаскованого жука за 7 секунд на фото - фото 1

Життя навчило цих жуків гарно маскуватися, щоб не потрапити на обід до птахів. Вмикайте таймер на телефоні та продемонструйте свій орлиний зір та кмітливість мисливця.

Переваги головоломок та оптичних ілюзій

  • Вони не лише розважають, але й проливають світло на те, як мозок інтерпретує візуальні дані.
  • Регулярно тренуючи свій мозок, ви покращуєте здатність зосереджуватися та помічати дрібні деталі.
  • Люди, які часто випробовують себе оптичними ілюзіями та головоломками, значно покращують концентрацію, увагу та навички розв'язання проблем.
  • Поліпшення концентрації уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у літньому віці.
  • Оптичні ілюзії можуть покращити зір, дозволяючи бачити дрібний шрифт.

Вже знайшли жука? Весь цей час він був у гравців на носі.

Правильна відповідь


Головоломка на уважність — знайдіть замаскованого жука за 7 секунд на фото - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії на фото — тут і тут.

мозок
оптична ілюзія
зір
інтелект
тест
головоломка

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