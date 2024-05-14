Оптическая иллюзия: только самые проницательные найдут жука на фото за 7 секунд

Видите жука? Фото: the-sun.com

Красочная оптическая иллюзия бросает вызов вашему зрению. Быстро найти насекомое среди цветов будет трудно даже опытным игрокам.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Жук"





Жизнь научила этих жуков хорошо маскироваться, чтобы не попасть на обед к птицам. Включите таймер на телефоне и продемонстрируйте свое орлиное зрение и смекалку охотника.

Преимущества головоломок и оптических иллюзий

Они не только развлекают, но и проливают свет на то, как мозг интерпретирует визуальные данные.

Регулярно тренируя свой мозг вы улучшаете способность сосредотачиваться и замечать мелкие детали.

Люди, часто испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, значительно улучшают концентрацию, внимание и навыки решения проблем.

Улучшение концентрации внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.

Оптические иллюзии могут улучшить зрение, что позволяет видеть мелкий шрифт.

Уже нашли жука? Все это время он был у игроков перед носом.

Правильный ответ





Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии на фото — здесь и здесь.