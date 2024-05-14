Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Головоломка на внимательность — найдите замаскированного жука за 7 секунд на фото arrow

Головоломка на внимательность — найдите замаскированного жука за 7 секунд на фото

14 мая 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только самые проницательные найдут жука на фото за 7 секунд
Видите жука? Фото: the-sun.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Красочная оптическая иллюзия бросает вызов вашему зрению. Быстро найти насекомое среди цветов будет трудно даже опытным игрокам.

Задание предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Жук"


Головоломка на внимательность — найдите замаскированного жука за 7 секунд на фото - фото 1

Жизнь научила этих жуков хорошо маскироваться, чтобы не попасть на обед к птицам. Включите таймер на телефоне и продемонстрируйте свое орлиное зрение и смекалку охотника.

Преимущества головоломок и оптических иллюзий

  • Они не только развлекают, но и проливают свет на то, как мозг интерпретирует визуальные данные.
  • Регулярно тренируя свой мозг вы улучшаете способность сосредотачиваться и замечать мелкие детали.
  • Люди, часто испытывающие себя оптическими иллюзиями и головоломками, значительно улучшают концентрацию, внимание и навыки решения проблем.
  • Улучшение концентрации внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.
  • Оптические иллюзии могут улучшить зрение, что позволяет видеть мелкий шрифт.

Уже нашли жука? Все это время он был у игроков перед носом.

Правильный ответ


Головоломка на внимательность — найдите замаскированного жука за 7 секунд на фото - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии на фото — здесь и здесь.

мозг
оптическая иллюзия
зрение
интеллект
тест
головоломка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина