Оптична головоломка на уважність: за 11 секунд допоможіть кухарю знайти його годинник

Оптична головоломка, де потрібно знайти годинник. Фото ілюстративне: Bright Side

Якщо ви втомилися від сірих буднів і хочете якось себе розважити, а фінансово поки не виходить нікуди сходити, пропонуємо вам весело провести час вдома. Спробуйте розв’язати одну візуальну головоломку, яка допоможе вам цікаво і, водночас, із користю провести своє дозвілля.

Головоломку представили на Daily Express.

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Оптична головоломка — знайдіть годинник за 11 секунд

Перед собою ви можете побачити звичайну робочу атмосферу в одному із закладів громадського харчування. На малюнку зображена кухня і декілька кухарів, які старанно готують страви. Дивлячись на саму атмосферу, можна зробити висновок, що на кухні справжнісінька "запара".

Якщо ви подивитеся на одного молодого кухаря в нижній частині картинки, то побачите, що він вказує на свою руку, що свідчить про те, що він, ймовірно, шукає свій годинник. Допоможіть хлопцю знайти його, але поспішіть, адже в нього багато роботи на кухні.

На пошук годинника вам дається лише 11 секунд, інакше в кухаря згорять всі страви. Докладіть максимум зусиль і використайте всі свої вміння, щоб допомогти хлопцю. Уважно дивіться на кожен куточок цього малюнку, щоб швидко знайти годинник.

Але перш, ніж почати його шукати, зробіть декілька важливих речей. По-перше, відкладіть всі свої справи і залиште всю увагу цій загадці, а по-друге, візьміть до рук будь-який пристрій і встановіть на ньому таймер на 11 секунд. Якщо ви готові, нам залишається лише побажати вам удачі!

Візуальна загадка на уважність. Фото ілюстративне: Bright Side

Отже, ви є справжнім талантом, якщо допомогли кухарю знайти його годинник, але якщо вам це зробити не вдалося, спробуйте ще раз. Якщо не хочете витрачати свій час, ловіть підказку!

Правильна відповідь — де годинник

Зверніть увагу на витяжку у верхній частині малюнку, і ви побачите, що на самому верху лежить годинник кухаря. Ймовірно, хтось вирішив розіграти хлопця, тому закинув годинник наверх.

Правильна відповідь на візуальну головоломку. Фото ілюстративне: Bright Side

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