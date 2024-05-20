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Сонячний день був раптово зіпсований — допоможіть сусіду знайти папугу-втікача

20 травня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Складна оптична головоломка: знайдіть за 10 секунд папугу, який втік з клітки
Де папуга!? Малюнок: the-sun.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Господар засмучений, кіт у розпачі, адже з клітки, яку винесли на гарний балкон будинку старовинної забудови, зник папуга. Знайдіть втікача за 10 секунд на цьому переповненому сюжетами, подіями та деталями малюнку.

Завдання запропонувала The Sun.

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Сонячний день був раптово зіпсований — допоможіть сусіду знайти папугу-втікача - фото 1

Лише люди з гострим зором та неймовірною спостережливістю зможуть швидко знайти папугу-втікача на малюнку.

Кожен може побачити кота, який торкається порожньої пташиної клітки. А чи зможете ви помітити папугу, який нишком ховається на зображенні?

Якщо не докласти максимум зусиль, головоломка залишить нерозв'язаною. Але ви можете випробувати удачу. Тож встановлюйте таймер на смартфоні та перевірте свої навички розгадування оптичних задач.

Щоб не припуститеся помилок, перевіряйте кожен сантиметр зображення.

Знайшли втікача?

Якщо ні, то не засмучуйтеся, подивіться у верхній лівий кут малюнка.

Правильна відповідь


Сонячний день був раптово зіпсований — допоможіть сусіду знайти папугу-втікача - фото 2

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