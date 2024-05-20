Складна оптична головоломка: знайдіть за 10 секунд папугу, який втік з клітки

Де папуга!? Малюнок: the-sun.com

Господар засмучений, кіт у розпачі, адже з клітки, яку винесли на гарний балкон будинку старовинної забудови, зник папуга. Знайдіть втікача за 10 секунд на цьому переповненому сюжетами, подіями та деталями малюнку.

Завдання запропонувала The Sun.

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Лише люди з гострим зором та неймовірною спостережливістю зможуть швидко знайти папугу-втікача на малюнку.

Кожен може побачити кота, який торкається порожньої пташиної клітки. А чи зможете ви помітити папугу, який нишком ховається на зображенні?

Якщо не докласти максимум зусиль, головоломка залишить нерозв'язаною. Але ви можете випробувати удачу. Тож встановлюйте таймер на смартфоні та перевірте свої навички розгадування оптичних задач.

Щоб не припуститеся помилок, перевіряйте кожен сантиметр зображення.

Знайшли втікача?

Якщо ні, то не засмучуйтеся, подивіться у верхній лівий кут малюнка.

Правильна відповідь





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