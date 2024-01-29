Jerry Heil разом з Alyona Alyona наживо виконала пісню для Євробачення

Артистки Alyona Alyona і Jerry Heil в шоу "Вікторина". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка і блогерка Jerry Heil показала нове спільне відео зі своєю подругою, реперкою Alyona Alyona. Популярні артистки вразили шанувальників живим виконанням пісні для конкурсу "Євробачення" й анонсували тур містами України.

Відповідним відео Jerry Heil поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Живе виконання пісні Jerry Heil та Alyona Alyona

На офіційній сторінці молодої української співачки з’явилося відео, на якому вона постала зі своєю подругою, реперкою Alyona Alyona. На кадрах обидві зірки шоу-бізнесу наживо виконують пісню, яку вони написали спеціально для Національного відбору "Євробачення".

@jerryheil Скоро заспіваємо з вами трек «Teresa & Maria» наживо на концертах ❤️ Пишіть в коментарях в якому місті зустрінемося! 14.03 Бровари 16.03 Вінниця 17.03 Біла Церква 19.03 Коростень 20.03 Володимир 25.03 Івано-Франківськ 26.03 Львів 03.04 Київ #jerryheil ♬ Teresa and Maria - Jerry Heil

До того ж, Jerry Heil та Alyona Alyona пообіцяли виконати свою композицію на концертах. Фіналістки Національного відбору масштабного пісенного конкурсу "Євробачення" анонсували свої виступи українськими містами.

Jerry Heil та Alyona Alyona на радіостанції. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на живе виконання Jerry Heil та Alyona Alyona

Почувши те, як артистки виконують свою пісню наживо, фоловери Jerry Heil не змогли залишитися осторонь. Люди в коментарях почали висловлювати свою думку стосовно цієї композиції.

Тереза — та, що знущалася над дітьми. Таку собі взяли назву

Гурт "Том і Джеррі"

Аж мурахи по тілу, пісня дуже гарна, а виконання наших дівчат — взагалі крутезне

Який жах, і це найкращі голоси в Україні?? Мені одному здається, що вони жахливо співають?

Можна так само на відборі? Бо на "Сніданку" музика дуже перебивала спів

Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Участь Jerry Heil та Alyona Alyona у Нацвідборі "Євробачення"

Не так давно українські артистки оголосили про те, що вони подали заявку на участь у Національному відборі "Євробачення".

"У кожного з нас своя історія. Хтось не покладає зусилля лупати цю скалу, хтось не міг наважитися на цей крок декілька років своєї кар'єри. Чи пішла б на Нацвідбір "Євробачення" кожна з нас поодинці — невідомо. Проте разом нам є що сказати Європі", — заявили артистки.

Новина Jerry Heil та Alyona Alyona про заявку на Нацвідбір "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

На відборі зірки презентували спільну композицію під назвою "Teresa & Maria", яка вже набрала 1,6 мільйона переглядів.

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Jerry Heil стала членом журі міжнародного європейського конкурсу.

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