Jerry Heil вместе с Alyona Alyona вживую исполнила песню для Евровидения

Артистки Alyona Alyona и Jerry Heil в шоу "Викторина". Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица и блогер Jerry Heil показала новое совместное видео со своей подругой, рэпером Alyona Alyona. Популярные артистки впечатлили поклонников живым исполнением песни для конкурса "Евровидение" и анонсировали тур по городам Украины.

Соответствующим видео Jerry Heil поделилась на своей странице в Instagram.

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Живое исполнение песни Jerry Heil и Alyona Alyona

На официальной странице молодой украинской певицы появилось видео, на котором она предстала со своей подругой, рэпером Alyona Alyona. На кадрах обе звезды шоу-бизнеса вживую исполняют песню, которую они написали специально для Национального отбора "Евровидения".

@jerryheil Скоро споем с вами трек «Teresa & Maria» вживую на концертах ❤️ Пишите в комментариях в каком городе встретимся! 14.03 Бровары 16.03 Винница 17.03 Белая Церковь 19.03 Коростень 20.03 Владимир 25.03 Ивано-Франковск 26.03 Львов 03.04 Киев #jerryheil ♬ Тереза и Мария - Jerry Heil

К тому же, Jerry Heil и Alyona Alyona пообещали исполнить свою композицию на концертах. Финалистки Национального отбора масштабного песенного конкурса "Евровидение" анонсировали свои выступления по украинским городам.

Jerry Heil и Alyona Alyona на радиостанции. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на живое исполнение Jerry Heil и Alyona Alyona

Услышав то, как артистки исполняют свою песню вживую, фолловеры Jerry Heil не смогли остаться в стороне. Люди в комментариях начали высказывать свое мнение по поводу этой композиции.

Тереза — та, которая издевалась над детьми. Такое себе взяли название

Группа "Том и Джерри"

Аж мурашки по телу, песня очень красивая, а исполнение наших девушек — вообще крутое

Какой ужас, и это самые лучшие голоса в Украине? Мне одному кажется, что они ужасно поют?

Можно так же на отборе? Потому что на "Сніданку" музыка очень перебивала пение

Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Участие Jerry Heil и Alyona Alyona в Нацотборе "Евровидения"

Недавно украинские артистки объявили о том, что они подали заявку на участие в Национальном отборе "Евровидения".

"У каждого из нас своя история. Кто-то не покладая рук раскалывает эту скалу, кто-то не мог решиться на этот шаг несколько лет своей карьеры. Пошла бы на Нацотбор "Евровидения" каждая из нас в одиночку — неизвестно. Однако вместе нам есть что сказать Европе", — заявили артистки.

Новость Jerry Heil и Alyona Alyona о заявке на Нацотбор "Евровидения". Фото: скриншот з Instagram

На отборе звезды презентовали совместную композицию под названием "Teresa & Maria", которая уже набрала 1,6 миллиона просмотров.

Напомним, что мы писали о том, что молодая украинская певица Jerry Heil стала членом жюри международного европейского конкурса.

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