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Alyona Alyona оригінально відповіла людям за хейт нової пісні

18 січня 2024 17:04
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як у світі реагують на пісню Alyona Alyona і Jerry Heil для Євробачення
Українська реперка Alyona Alyona в UNW SHOW. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Одна з найяскравіших представниць українського шоу-бізнесу, реп- і хіп-хоп-артистка Alyona Alyona показала реакцію на пісню, яку вона написала зі співачкою Jerry Heil для Нацвідбору "Євробачення". Зокрема, зірка продемонструвала, що про композицію кажуть у світі.

Відповідними кадрами Alyona Alyona поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Як у світі реагують на пісню Alyona Alyona і Jerry Heil для "Євробачення"

Українська реп-виконавиця показала, як у світі реагують на її пісню для Національного відбору масштабного пісенного конкурсу "Євробачення". Вона продемонструвала різних людей світу, які висловлювали свою думку стосовно композиції Alyona Alyona і Jerry Heil.

Ймовірно, таким чином представниця українського шоу-бізнесу вирішила відповісти на критику, яку вона отримала за пісню для "Євробачення". Alyona Alyona вражена тим, що люди з усього світу кажуть про спільну з Jerry Heil композицію.

"Реакції людей зі всього світу вражають! "Яка українська мова гарна!", "Воу, це пісня про Дів!", "Ця пісня могла би стати великою в Штатах! Класний продакшн!"… Нам бракує слів, щоб висловити вдячність всім, хто відчуває трек! Але ми кажемо величезне дякую, щоб хоч на 0.00001% сказати вам, які емоції ви нам даруєте своїм фідбеком!" — каже Alyona Alyona.

Публікація зі сторінки Alyona Alyona
Реакція людей на пісню Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Як на відео відреагували в мережі

Подивившись це відео на сторінці Alyona Alyona, її підписники не змогли промовчати. Під кадрами реперки почали з’являтися коментаря, в яких люди висловили свою думку про пісню для "Євробачення".

  • Не сприймаю матір Терезу, але не можу заперечити мурах по шкірі від звучання. Мене це бісить і захоплює одночасно
  • Дуже-дуже люблю і поважаю Jerry, але Тереза — людина, яка заробляла мільярди доларів на стражданнях людей
  • К*пець, як розпирає від гордості, що в нас такі талановиті і обдаровані дівчата
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про пісню Alyona Alyona і Jerry Heil

Нещодавно українські артистки презентували нову пісню під назвою "Teresa & Maria", яку вони написали спеціально для Національного відбору "Євробачення". Сьогодні цю пісню прослухали вже понад 440 тисяч людей. 

Сама Alyona Alyona стверджує, що в цій пісні йдеться про необхідність єднання людей. Вона також зазначила, що за першу добу після публікації цієї пісні вона посіла друге місце у трендах українського YouTube.

"В обличчі обʼєднаних жінок ми говоримо своєю піснею "Teresa & Maria" про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог! Тільки за першу добу після публікації пісня потрапила у тренди українського YouTube, де зараз посідає друге місце. У додатку "My Eurovision Scoreboard" трек "Teresa & Maria" посів першу сходинку за балами єврофанів всього світу", — ділиться Alyona Alyona.

Публікація зі сторінки Alyona Alyona
Alyona Alyona і Jerry Heil про нову пісню для "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська реп-артистка Alyona Alyona потрапила у гучний скандал через пісню для "Євробачення". 

Раніше ми розповідали про те, що популярна виконавиця Alyona Alyona отримала безліч хейту за невдалу рекламу. 

Також ми повідомляли про те, що реп-виконавиця Alyona Alyona згадала перше знайомство зі співачкою Jerry Heil.

Alyona Alyona
Jerry Heil
шоу-бізнес
Євробачення-2024

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