Украинский рэпер Alyona Alyona в UNW SHOW. Фото: скриншот с YouTube

Одна из самых ярких представительниц украинского шоу-бизнеса, рэп- и хип-хоп-артистка Alyona Alyona показала реакцию на песню, которую она написала с певицей Jerry Heil для Нацотбора "Евровидения". В частности, звезда продемонстрировала, что о композиции говорят в мире.

Соответствующими кадрами Alyona Alyona поделилась на своей странице в Instagram.

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Как в мире реагируют на песню Alyona Alyona и Jerry Heil для "Евровидения"

Украинская рэп-исполнительница показала, как в мире реагируют на ее песню для Национального отбора масштабного песенного конкурса "Евровидение". Она продемонстрировала разных людей мира, которые высказывали свое мнение по поводу композиции Alyona Alyona и Jerry Heil.

Вероятно, таким образом представительница украинского шоу-бизнеса решила ответить на критику, которую она получила за песню для "Евровидения". Alyona Alyona удивлена тем, что люди со всего мира говорят о совместной с Jerry Heil композиции.

"Реакции людей со всего мира поражают! "Какой украинский язык красивый!", "Воу, это песня о Деве!", "Эта песня могла бы стать великой в Штатах! Классный продакшн!"… Нам не хватает слов, чтобы выразить благодарность всем, кто чувствует трек! Но мы говорим огромное спасибо, чтобы хоть на 0.00001% сказать вам, какие эмоции вы нам дарите своим фидбэком!" — говорит Alyona Alyona.

Реакция людей на песню Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Как на видео отреагировали в сети

Посмотрев это видео на странице Alyona Alyona, ее подписчики не смогли промолчать. Под кадрами рэпера начали появляться комментарии, в которых люди высказали свое мнение о песне для "Евровидения".

Не воспринимаю мать Терезу, но не могу возразить мурашкам по коже от звучания. Меня это бесит и увлекает одновременно

Очень-очень люблю и уважаю Jerry, но Тереза — человек, зарабатывавший миллиарды долларов на страданиях людей

К*пец, как распирает от гордости, что у нас такие талантливые и одаренные девушки

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о песне Alyona Alyona и Jerry Heil

Недавно украинские артистки представили новую песню под названием "Teresa & Maria", которую они написали специально для Национального отбора "Евровидения". Сегодня эту песню прослушали уже более 440 тысяч человек.

Сама Alyona Alyona утверждает, что в этой песне говорится о необходимости единения людей. Она также отметила, что за первые сутки после публикации этой песни она заняла второе место в трендах украинского YouTube.

"В лице объединенных женщин мы говорим своей песней "Teresa & Maria" о необходимости единения между кем-либо ради добрых дел и важных побед! Только за первые сутки после публикации песня попала в тренды украинского YouTube, где сейчас занимает второе место. В приложении "My Eurovision Scoreboard" трек "Teresa & Maria" занял первое место по баллам еврофанов всего мира", — делится Alyona Alyona.

Alyona Alyona и Jerry Heil о новой песне для "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская рэп-артистка Alyona Alyona попала в громкий скандал из-за песни для "Евровидения".

Ранее мы рассказывали о том, что популярная исполнительница Alyona Alyona получила множество хейтов за неудачную рекламу.

Также мы сообщали о том, что рэп-исполнительница Alyona Alyona вспомнила первое знакомство с певицей Jerry Heil.