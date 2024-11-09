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Автомобіль у вогні — що означає цей дорожній знак

9 листопада 2024 07:03
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Що означає дорожній знак автомобіль, який горить
Автомобілі і дорожній знак. Фото: Главред
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

Дорожній знак із зображенням автомобіля у вогні зазвичай означає попередження про небезпеку пожежі, наприклад у випадку в’їзду в тунель або на ділянки, де існує підвищений ризик займання. Такий знак може вказувати, що у разі виникнення пожежі водіям слід бути готовими швидко евакуюватися, дотримуючись інструкцій.

Значення оригінального, але важливого дорожнього знака з'ясовували Новини.LIVE.

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Що означає дорожній знак

Його встановлюють у місцях, де аварійна ситуація з автомобілем (наприклад, через несправність або витік пального) може створити ризик пожежі для інших транспортних засобів і людей.

Цей знак зазвичай супроводжується іншими попереджувальними знаками, які дають додаткові інструкції на випадок пожежі або аварійної ситуації, особливо в тунелях та на ділянках з обмеженим простором для евакуації.

Дорожній знак із зображенням автомобіля у вогні зазвичай можна побачити:

 1. У тунелях — цей знак часто використовується перед в’їздом у тунелі або всередині них, щоб попередити водіїв про підвищений ризик займання і нагадати про небезпеку в разі пожежі.

 2. На ділянках із високим ризиком загоряння — такі зони можуть бути частиною інфраструктури з обмеженим доступом повітря або в зонах, де швидка евакуація ускладнена, наприклад на промислових територіях.

 3. Перед місцями з небезпечними матеріалами — в зонах, де є ризик контакту із легкозаймистими речовинами (наприклад, перед в’їздом на територію складів чи нафтобаз), щоб вказати на важливість дотримання заходів безпеки.

Автомобіль у вогні — що означає цей дорожній знак - фото 1
Знак.  Фото: vodiy.ua

Побачили дорожній знак — що робити

Якщо ви побачили знак із зображенням автомобіля у вогні, важливо бути особливо обережним та дотримуватися таких рекомендацій:

 1. Знизьте швидкість та будьте уважні — якщо знак встановлений перед тунелем або небезпечною ділянкою, підготуйтеся до можливої екстреної ситуації та зберігайте підвищену обережність.

 2. Слідкуйте за аварійними виходами — перед в’їздом у тунель або під час руху в ньому звертайте увагу на покажчики аварійних виходів. Це може стати в пригоді для швидкої евакуації у разі надзвичайної ситуації.

 3. Дотримуйтесь дистанції — залишайте безпечний проміжок між вашим автомобілем і транспортними засобами попереду, щоб мати більше часу для реагування.

 4. Слідкуйте за іншими попереджувальними знаками — такі знаки можуть супроводжувати інструкції щодо дій у разі пожежі або інших аварійних ситуацій.

 5. План дій у разі пожежі — якщо виникла пожежа, залиште автомобіль, вимкніть двигун і, якщо є можливість, покиньте небезпечну зону через аварійні виходи або виходи з тунелю за вказівками на місці.

Пам’ятайте, що цей знак попереджає про можливий ризик пожежі та вимагає підвищеної готовності реагувати швидко і без паніки.

Нагадаємо, в Одесі встановили берлінські подушки задля покращення безпеки дорожнього руху.

Раніше ми писали про те, що означає дорожній знак, де перекреслена літера "Е" в червоному колі. Наразі в Україні такий дорожній знак не зустрічається.

ПДР дороги автомобіль транспорт дорожні знаки

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