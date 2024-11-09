Что означает дорожный знак горящий автомобиль

Автомобили и дорожный знак. Фото: Главред

Дорожный знак с изображением автомобиля в огне обычно означает предупреждение об опасности пожара, например при въезде в туннель или на участке, где существует повышенный риск возгорания. Такой знак может указывать, что в случае пожара водителям следует быть готовыми быстро эвакуироваться, следуя инструкциям.

Значение оригинального, но важного дорожного знака выясняли Новини.LIVE.

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Что означает дорожный знак

Его устанавливают в местах, где аварийная ситуация с автомобилем (например, из-за неисправности или утечки горючего) может создать риск пожара для других транспортных средств и людей.

Этот знак обычно сопровождается другими предупредительными знаками, которые дают дополнительные инструкции по пожару или аварийной ситуации, особенно в туннелях и на участках с ограниченным пространством для эвакуации.

Дорожный знак с изображением автомобиля в огне обычно можно увидеть:

1. В туннелях этот знак часто используется перед въездом в туннели или внутри них, чтобы предупредить водителей о повышенном риске возгорания и напомнить об опасности в случае пожара.

2. На участках с высоким риском возгорания такие зоны могут быть частью инфраструктуры с ограниченным доступом воздуха или в зонах, где быстрая эвакуация осложнена, например, на промышленных территориях.

3. Перед местами с опасными материалами — в зонах, где есть риск контакта с легковоспламеняющимися веществами (например, перед въездом на территорию складов или нефтебаз), чтобы указать на важность соблюдения мер безопасности.

Знак. Фото: vodiy.ua

Увидели дорожный знак — что делать

Если вы увидели знак с изображением автомобиля в огне, важно быть особенно осторожным и следовать следующим рекомендациям:

1. Снизьте скорость и будьте внимательны — если знак установлен перед туннелем или опасным участком, подготовьтесь к возможной экстренной ситуации и соблюдайте повышенную осторожность.

2. Следите за аварийными выходами — перед въездом в тоннель или во время движения в нем обращайте внимание на указатели аварийных выходов. Это может пригодиться для быстрой эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

3. Соблюдайте дистанцию — оставляйте безопасный промежуток между автомобилем и транспортными средствами впереди, чтобы иметь больше времени для реагирования.

4. Следите за другими предупреждающими знаками — такие знаки могут сопровождаться инструкциями по пожару или другим аварийным ситуациям.

5. План действий при пожаре — если возник пожар, оставьте автомобиль, выключите двигатель и, если есть возможность, покиньте опасную зону через аварийные выходы или выходы из тоннеля, следуя указаниям на месте.

Помните, что этот знак предупреждает о риске пожара и требует повышенной готовности реагировать быстро и без паники.

Напомним, в Одессе установили берлинские подушки для улучшения безопасности дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что означает дорожный знак, где перечеркнута буква "Е" в красном круге. Пока в Украине такой дорожный знак не встречается.