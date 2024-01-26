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Беспалов висміяв MARUV, яка втекла до РФ, за іспанську пісню

26 січня 2024 17:01
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
MARUV, яка втекла до РФ, випустила нову пісню іспанською мовою — коментар Беспалова
Українська співачка MARUV у кліпі на іспаномовну пісню "Corazón". Фото: скриншот з YouTube
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Український блогер Богдан Беспалов продовжує висловлюватися про різних зірок шоу-бізнесу, зокрема, цього разу він розповів про співачку MARUV. Чоловік прокоментував нову пісню артистки іспанською мовою, яку вона нещодавно випустила.

Про це Богдан Беспалов розповів на своєму каналі в YouTube.

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Богдан Беспалов про нову пісню MARUV

Скандальний блогер зазначив, що артистка сьогодні намагається підкорити іспанський ринок зі своєю новою піснею. Беспалов нагадав, що MARUV не могла довго обрати між Україною та Росією, хоча народжувала в Києві, а в країні-агресорці в неї зовсім нічого не було.

"Маловідома співачка українського походження Maruv намагається підкорити нові горизонти іспаномовного ринку з композицією. Maruv зараз входить в пряму конкуренцію з Анастасією Каменських. Maruv, яка не могла визначитися, кого обрати — Україну чи Росію, хоча народжувала в Києві, могла працювати, розвиватися, їздити в світові тури. Але ж ні, вона мовчала, чекала, не розуміла", — зазначив Богдан Беспалов.

Богдан Беспалов про клип MARUV
Блогер Богдан Беспалов про кліп MARUV. Фото: скриншот з YouTube

Блогер також звернув увагу на кількість переглядів нового кліпу, і заявив, що зараз зовсім немає попиту на MARUV, і в неї "вщент знищене" майбутнє після того, як вона поїхала до Росії. 

"Без реклами у нас аж 15 тисяч переглядів за один день. Це говорить про повне вщент знищене майбутнє MARUV, як артистки. Немає запиту на Анну Корсун. Тож, кожній зрадниці по заслугах. Я вважаю, що бумеранг існує, і рано чи пізно він стукає до вашого порогу, особливо у тому питанні, коли ти не можеш вибрати — добро чи зло", — також додав український блогер.

Нова пісня MARUV іспанською мовою

Нещодавно українська співачка MARUV презентувала нову пісню іспанською мовою під назвою "Corazón". Сьогодні під танцювальним кліпом на цю композицію артистки можна побачити вже 25 тисяч переглядів користувачів.

Де зараз співачка MARUV

Відомо, що на початку повномасштабної війни артистка перебувала в Києві, але після того, як народила, поїхала до Турції, а вже потім — до Лондону. Коли співачка зрозуміла, що в Україні почала втрачати аудиторію, то вирішила відновити свою кар’єру в Росії.

MARUV
Співачка MARUV на фотосесії. Фото: Instagram MARUV

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка MARUV презентувала україномовну композицію. 

Раніше ми розповідали про те, що артистка MARUV заблокувала діяча, який попросив допомогти ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що українська співачка MARUV знялася для російського глянцю. 

Maruv
шоу-бізнес
українські зірки
Богдан Беспалов

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