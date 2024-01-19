Беспалов принизив Злату Огнєвіч після її обурення про російські пісні в YouTube

Українська співачка Злата Огнєвіч у кліпі на свою пісню "Все Невипадково". Фото: скриншот з YouTube

Скандальний український блогер Богдан Беспалов висловився на адресу співачки Злати Огнєвіч. Чоловік прокоментував нещодавнє обурення відомої артистки стосовно російського контенту і розповів про те, що він думає про творчість самої Злати.

Про це Богдан Беспалов розповів на своєму каналі в YouTube.

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Богдан Беспалов про обурення Злати Огнєвіч

Український блогер стверджує, що завжди є ті люди, які ніколи нічого не зрозуміють і далі слухатимуть музику російських виконавців. Тому Беспалов впевнений в тому, що навіть не варто витрачати свої сили на таких людей.

"Так, це засмучує, так, це жахливо. Є певна категорія населення, є несвідомі громадяни, які ніколи нічого не зрозуміють і будуть прихильниками російської музики. Це як боротися проти повітряного млина. І я подумав, що у Злати болить за українську музику, за українську культуру", — зазначає Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Водночас, блогер каже, що співачка випустила не дуже гарний матеріал, через що, власне, і не потрапила до ТОП 10.

Співачка Злата Огнєвіч у відео під свою нову пісню. Фото: Instagram Злати Огнєвіч

"Злато, так проблема не в тому, що російська музика заважає тобі увійти в ТОП 10 чартів, проблема в тому, що в тебе знову ф*говий матеріал, знову слабкі прем’єри. Тому, Злато, коли ти так щиро обурюєшся, треба замислитися "що я зробила знову не так?" Нікого не слухаєш, тобі кажуть "погано, перероблювати треба!" Огнєвіч нікого не слухає… От ти і розхльобуєш", — також додав скандальний блогер.

Злата Огнєвіч про російські пісні в YouTube

Днями українська артистка обурилася тим, що вона не потрапила до рейтингу музичних трендів у YouTube. Водночас, Злата показала сім композицій російських виконавців, які потрапили до ТОП 10, і висловила своє незадоволення тим, що українці продовжують вкладатися в розвиток культури країни-агресорки.

"Це не вкладається в голові! Половина українських музичних трендів на YouTube — це російський контент. Це коли щодня Україна утопає в крові та втрачає найкращих людей. Як вам такий вибір українців? Скільки ще має прилетіти ракет, щоб ми зрозуміли, що ви ж і допомагаєте ворогу. Ви руйнуєте нашу культуру своїми руками. Ви платите їм кошти, щоб вони нас вбивали!!!" — написала Злата Огнєвіч.

Обурення Злати Огнєвіч стосовно російських пісень в YouTube. Фото: скриншот з Instagram

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