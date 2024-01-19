Беспалов унизил Злату Огневич после ее возмущения про российские песни в YouTube

Украинская певица Злата Огневич в клипе на свою песню "Все Невипадково". Фото: скриншот с YouTube

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов высказался в адрес певицы Златы Огневич. Мужчина прокомментировал недавнее возмущение известной артистки по поводу российского контента и рассказал о том, что он думает о творчестве самой Златы.

Об этом Богдан Беспалов рассказал на своем канале в YouTube.

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Украинский блогер утверждает, что всегда есть те люди, которые никогда ничего не поймут и будут дальше слушать музыку российских исполнителей. Поэтому Беспалов уверен в том, что даже не стоит тратить свои силы на таких людей.

"Да, это огорчает, да, это ужасно. Есть определенная категория населения, есть несознательные граждане, которые никогда ничего не поймут и будут поклонниками российской музыки. Это как бороться против воздушной мельницы. И я подумал, что у Златы болит за украинскую музыку, за украинскую культуру", — отмечает Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов на своем канале. Фото: скриншот с YouTube

В то же время, блогер говорит, что певица выпустила не очень хороший материал, из-за чего, собственно, и не попала в ТОП-10.

Певица Злата Огневич на видео под свою новую песню. Фото: Instagram Златы Огневич

"Злата, так проблема не в том, что русская музыка мешает тебе войти в ТОП-10 чартов, проблема в том, что у тебя опять ф*говый материал, опять слабые премьеры. Поэтому, Злата, когда ты так искренне возмущаешься, надо задуматься "что я сделала опять не так?" Никого не слушаешь, тебе говорят "плохо, переделывать надо!" Огневич никого не слушает... Вот ты и расхлебываешь", — также добавил скандальный блогер.

Злата Огневич о российских песнях в YouTube

На днях украинская артистка возмутилась тем, что она не попала в рейтинг музыкальных трендов в YouTube. В то же время, Злата показала семь композиций российских исполнителей, которые попали в ТОП-10, и выразила свое недовольство тем, что украинцы продолжают вкладываться в развитие культуры страны-агрессора.

"Это не укладывается в голове! Половина украинских музыкальных трендов на YouTube — это российский контент. Это когда каждый день Украина утопает в крови и теряет лучших людей. Как вам такой выбор украинцев? Сколько еще должно прилететь ракет, чтобы мы поняли, что вы же и помогаете врагу. Вы разрушаете нашу культуру своими руками. Вы платите им средства, чтобы они нас убивали!!!" — написала Злата Огневич.

Возмущение Златы Огневич касательно российских песен в YouTube. Фото: скриншот из Instagram

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