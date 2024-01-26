Сбежавшая в РФ MARUV выпустила новую песню на испанском языке — комментарий Беспалова

Украинская певица MARUV в клипе на испаноязычную песню "Corazón". Фото: скриншот с YouTube

Украинский блогер Богдан Беспалов продолжает высказываться о разных звездах шоу-бизнеса, в частности, на этот раз он рассказал о певице MARUV. Мужчина прокомментировал новую песню артистки на испанском языке, которую она недавно выпустила.

Об этом Богдан Беспалов рассказал на своем канале в YouTube.

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Богдан Беспалов о новой песне MARUV

Скандальный блогер отметил, что артистка сегодня пытается покорить испанский рынок со своей новой песней. Беспалов напомнил, что MARUV не могла долго выбрать между Украиной и Россией, хотя рожала в Киеве, а в стране-агрессоре у нее совсем ничего не было.

"Малоизвестная певица украинского происхождения MARUV пытается покорить новые горизонты испаноязычного рынка с композицией. MARUV сейчас входит в прямую конкуренцию с Анастасией Каменских. MARUV, которая не могла определиться, кого выбрать — Украину или Россию, хотя рожала в Киеве, могла работать, развиваться, ездить в мировые туры. Но нет, она молчала, ждала, не понимала", — отметил Богдан Беспалов.

Блогер Богдан Беспалов о клипе MARUV. Фото: скриншот с YouTube

Блогер также обратил внимание на количество просмотров нового клипа и заявил, что сейчас совсем нет спроса на MARUV, и у нее "напрочь уничтожено" будущее после того, как она уехала в Россию.

"Без рекламы у нас аж 15 тысяч просмотров за один день. Это говорит о полном полностью уничтоженном будущем MARUV как артистки. Нет запроса на Анну Корсун. Так что каждой предательнице по заслугам. Я считаю, что бумеранг существует, и рано или поздно он стучится в ваш порог, особенно в том вопросе, когда ты не можешь выбрать — добро или зло", — добавил украинский блогер.

Новая песня MARUV на испанском языке

Недавно украинская певица MARUV представила новую песню на испанском языке под названием "Corazón". Сегодня под танцевальным клипом на эту композицию артистки можно увидеть уже 25 тысяч просмотров пользователей.

Где сейчас певица MARUV

Известно, что в начале полномасштабной войны артистка находилась в Киеве, но после того, как родила, уехала в Турцию, а потом — в Лондон. Когда певица поняла, что в Украине начала терять аудиторию, решила возобновить свою карьеру в России.

Певица MARUV на фотосессии. Фото: Instagram MARUV

Напомним, мы писали о том, что певица MARUV представила украиноязычную композицию.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка MARUV заблокировала деятеля, который попросил помочь ВСУ.

Также мы сообщали, что украинская певица MARUV снялась для российского глянца.