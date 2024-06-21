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Без пари на сафарі — допоможіть знайти самотнього жирафа за 17 секунд

21 червня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Лише унікальні якості допоможуть знайти особливого жирафа за 17 секунд
Бачите одинака? Малюнок: the-sun.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку зображено 19 жирафів, один з яких має унікальний візерунок плям на тілі. Знайдіть тварину без пари.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Без пари на сафарі — допоможіть знайти самотнього жирафа за 17 секунд - фото 1

Кожен з жирафів може похвалитися гарними коричневими плямами, які вони використовують як камуфляж від хижаків. Ці плями дозволяють жирафам зливатися з тлом савани та дерев.

Але на цьому знімку є одна тварина, яку важко побачити з першого погляду, й вона має абсолютно унікальний візерунок.

Чи зможете ви знайти самотнього жирафа за 17 секунд?

Чим можуть допомогти оптичні загадки

  • Когнітивна стимуляція. Мозок отримує виклик, що сприяє розумовій спритності та гнучкості.
  • Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення та здібності.
  • Поліпшення пам’яті. Задачі можуть сприяти кращому запам'ятовуванню.
  • Креативність. Головоломки заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.
  • Зосередженість та увага. Робота над оптичними ілюзіями сприяє кращому фокусу.
  • Зняття стресу. Головоломок можуть діяти як форма релаксації.

Знайшли жирафа? Якщо ні, то не хвилюйтеся. Відповідь нижче.

Правильна відповідь

 

Без пари на сафарі — допоможіть знайти самотнього жирафа за 17 секунд - фото 2

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