Лише унікальні якості допоможуть знайти особливого жирафа за 17 секунд

Бачите одинака? Малюнок: the-sun.com

На малюнку зображено 19 жирафів, один з яких має унікальний візерунок плям на тілі. Знайдіть тварину без пари.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Кожен з жирафів може похвалитися гарними коричневими плямами, які вони використовують як камуфляж від хижаків. Ці плями дозволяють жирафам зливатися з тлом савани та дерев.

Але на цьому знімку є одна тварина, яку важко побачити з першого погляду, й вона має абсолютно унікальний візерунок.

Чи зможете ви знайти самотнього жирафа за 17 секунд?

Чим можуть допомогти оптичні загадки

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Знайшли жирафа? Якщо ні, то не хвилюйтеся. Відповідь нижче.

Правильна відповідь

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