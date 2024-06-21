Только уникальные качества помогут найти особого жираф за 17 секунд

Видите одиночку? Рисунок: the-sun.com

На рисунке изображены 19 жирафов, один из которых имеет уникальный узор пятен на теле. Найдите животное без пары.

Головоломку предложила The Sun.

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Каждый из жирафов может похвастаться красивыми коричневыми пятнами, которые используют как камуфляж от хищников. Эти пятна позволяют жирафам сливаться с фоном саванны и деревьев.

Но на этом снимке есть одно животное, которое трудно увидеть с первого взгляда, и у него совершенно уникальный узор.

Сможете ли вы найти одинокого жирафа за 17 секунд?

Чем могут помочь оптические загадки

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Нашли жирафа? Если нет, то не беспокойтесь. Ответ ниже.

Правильный ответ

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