Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Без пары на сафари — помогите найти одинокого жирафа за 17 секунд arrow

Без пары на сафари — помогите найти одинокого жирафа за 17 секунд

21 июня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Только уникальные качества помогут найти особого жираф за 17 секунд
Видите одиночку? Рисунок: the-sun.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На рисунке изображены 19 жирафов, один из которых имеет уникальный узор пятен на теле. Найдите животное без пары.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая загадка "Жирафы"


Без пары на сафари - помогите найти одинокого жирафа за 17 секунд - фото 1

Каждый из жирафов может похвастаться красивыми коричневыми пятнами, которые используют как камуфляж от хищников. Эти пятна позволяют жирафам сливаться с фоном саванны и деревьев.

Но на этом снимке есть одно животное, которое трудно увидеть с первого взгляда, и у него совершенно уникальный узор.

Сможете ли вы найти одинокого жирафа за 17 секунд?

Чем могут помочь оптические загадки

  • Когнитивная стимуляция. Мозг получает вызов, способствующий умственной ловкости и гибкости.
  • Навыки решения проблем. Регулярные занятия улучшают аналитическое мышление и способности.
  • Улучшение памяти. Задачи могут способствовать лучшему запоминанию.
  • Креативность. Головоломки поощряют мыслить нестандартно, способствуя творчеству и инновационным процессам мышления.
  • Сосредоточенность и внимание. Работа над оптическими иллюзиями способствует лучшему фокусу.
  • Снятие стресса. Головоломки могут действовать как форма релаксации.

Нашли жирафа? Если нет, то не беспокойтесь. Ответ ниже.

Правильный ответ

 

Без пары на сафари - помогите найти одинокого жирафа за 17 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические головоломки — здесь и здесь.

оптическая иллюзия
тест
головоломка
тест на внимательность
загадки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту