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Біль у боці під час бігу — експерти пояснили, що це означає і як цьому запобігти

23 вересня 2024 10:19
Карина Приходько - Редактор
Чому болить в боці при бігу — експерти назвали способи, як цьому запобігти
Біль у боці під час бігу. Ілюстративне фото: freepik
Карина Приходько - Редактор

Під час бігу у спортсменів часто виникає різкий біль у боці. Експерти пояснюють, що це може трапитися під час будь-яких фізичних навантажень у людей з різним рівнем фізичної підготовки, адже це пов'язано з функціями всередині організму.

Про це повідомляє УП

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Які ознаки болю в боці

Згідно з дослідженням, в якому брали участь 965 спортсменів, виявилося, що біль у боці з'явився у 75% плавців, 69% бігунів, 52% учасників, які займались аеробікою, 47% баскетболістів та 32% велосипедистів.

До головних ознак болю в животів належать:

  • найчастіше виникає в бічних частинах середньої частини живота вздовж реберного краю, хоча він може виникати в будь-якій ділянці живота;
  • в більшості випадків біль локалізований;
  • часто виникає у вигляді спазму, як гострий або колючий напад, але іноді може відчуватися як ниючий тупий біль;
  • біль у правому боці зустрічається частіше, ніж у лівому;
  • часто настільки сильний, що потрібно сповільнитися або припинити заняття спортом на кілька хвилин.

Однак фахівці наголосили, що варто розрізняти різницю між болем в боці та серцевим нападом, адже симптоми можуть бути подібними. 

Чому виникає біль в боці при фізичних навантаженнях

Експерти з WebMD припускають, що може бути кілька причин, через які виникає біль в боці під час спорту. Серед них: 

  • спазми діафрагми (м’язовий орган, що розділяє грудну та черевну порожнини);
  • недостатнє кровопостачання діафрагми, коли кров від неї відводиться під час фізичних навантажень;
  • перенапруження зв’язок, які з'єднують внутрішні органи з діафрагмою;
  • тертя між шарами очеревини (оболонки, яка вистеляє внутрішні стінки черевної порожнини та огортає органи черевної порожнини);
  • подразнення міжреберних нервів під час компресії міжхребцевих дисків при повторюваних динамічних рухах тулуба (таких як біг);
  • підвищений приплив крові до печінки та селезінки під час активізації кровообігу внаслідок фізичних навантажень;
  • зниження кровопостачання кишківника або його розтягнення, адже кровотік в органах черевної порожнини може зменшитися на 80 % під час надмірних фізичних навантажень із-за перерозподілу крові до працюючих м’язів.

Як зупинити біль у боці під час фізичних навантажень

За даними низки досліджень, коли під час заняття спортом виникає біль у боці, він не є шкідливим для здоров'я та не потребує лікування. Однак є кілька порад, які допоможуть усунути це неприємне відчуття:

  • глибоке дихання;
  • масажування болючої ділянки;
  • розтягування ураженої сторони;
  • нахили тулуба вперед;
  • короткочасне припинення фізичної активності.

Водночас усім людям, які займаються спортом радять не їсти за 2-3 години до тренування, уникати продуктів і напоїв з високим вмістом вуглеводів, робити розминку та розтягуватися перед заняттями спортом та вживати потрібну кількість рідини. Все це може допомогти запобігти появі поколювання у боці під час фізичних навантажень. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що означає, коли кішка спить поряд із вами. Експерти наголосили, що така поведінка вашого домашнього улюбленця  є не лише ознакою любові і прив'язаності.

Також ми повідомляли про те, що вчені розкрили загадку, чому коти бояться огірків.

спорт здоров'я біг біль спортсмени

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