Чому болить в боці при бігу — експерти назвали способи, як цьому запобігти

Біль у боці під час бігу — експерти пояснили, що це означає і як цьому запобігти
Під час бігу у спортсменів часто виникає різкий біль у боці. Експерти пояснюють, що це може трапитися під час будь-яких фізичних навантажень у людей з різним рівнем фізичної підготовки, адже це пов'язано з функціями всередині організму.
Про це повідомляє УП.
Які ознаки болю в боці
Згідно з дослідженням, в якому брали участь 965 спортсменів, виявилося, що біль у боці з'явився у 75% плавців, 69% бігунів, 52% учасників, які займались аеробікою, 47% баскетболістів та 32% велосипедистів.
До головних ознак болю в животів належать:
- найчастіше виникає в бічних частинах середньої частини живота вздовж реберного краю, хоча він може виникати в будь-якій ділянці живота;
- в більшості випадків біль локалізований;
- часто виникає у вигляді спазму, як гострий або колючий напад, але іноді може відчуватися як ниючий тупий біль;
- біль у правому боці зустрічається частіше, ніж у лівому;
- часто настільки сильний, що потрібно сповільнитися або припинити заняття спортом на кілька хвилин.
Однак фахівці наголосили, що варто розрізняти різницю між болем в боці та серцевим нападом, адже симптоми можуть бути подібними.
Чому виникає біль в боці при фізичних навантаженнях
Експерти з WebMD припускають, що може бути кілька причин, через які виникає біль в боці під час спорту. Серед них:
- спазми діафрагми (м’язовий орган, що розділяє грудну та черевну порожнини);
- недостатнє кровопостачання діафрагми, коли кров від неї відводиться під час фізичних навантажень;
- перенапруження зв’язок, які з'єднують внутрішні органи з діафрагмою;
- тертя між шарами очеревини (оболонки, яка вистеляє внутрішні стінки черевної порожнини та огортає органи черевної порожнини);
- подразнення міжреберних нервів під час компресії міжхребцевих дисків при повторюваних динамічних рухах тулуба (таких як біг);
- підвищений приплив крові до печінки та селезінки під час активізації кровообігу внаслідок фізичних навантажень;
- зниження кровопостачання кишківника або його розтягнення, адже кровотік в органах черевної порожнини може зменшитися на 80 % під час надмірних фізичних навантажень із-за перерозподілу крові до працюючих м’язів.
Як зупинити біль у боці під час фізичних навантажень
За даними низки досліджень, коли під час заняття спортом виникає біль у боці, він не є шкідливим для здоров'я та не потребує лікування. Однак є кілька порад, які допоможуть усунути це неприємне відчуття:
- глибоке дихання;
- масажування болючої ділянки;
- розтягування ураженої сторони;
- нахили тулуба вперед;
- короткочасне припинення фізичної активності.
Водночас усім людям, які займаються спортом радять не їсти за 2-3 години до тренування, уникати продуктів і напоїв з високим вмістом вуглеводів, робити розминку та розтягуватися перед заняттями спортом та вживати потрібну кількість рідини. Все це може допомогти запобігти появі поколювання у боці під час фізичних навантажень.
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