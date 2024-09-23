Чому болить в боці при бігу — експерти назвали способи, як цьому запобігти

Біль у боці під час бігу. Ілюстративне фото: freepik

Під час бігу у спортсменів часто виникає різкий біль у боці. Експерти пояснюють, що це може трапитися під час будь-яких фізичних навантажень у людей з різним рівнем фізичної підготовки, адже це пов'язано з функціями всередині організму.

Про це повідомляє УП.

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Які ознаки болю в боці

Згідно з дослідженням, в якому брали участь 965 спортсменів, виявилося, що біль у боці з'явився у 75% плавців, 69% бігунів, 52% учасників, які займались аеробікою, 47% баскетболістів та 32% велосипедистів.

До головних ознак болю в животів належать:

найчастіше виникає в бічних частинах середньої частини живота вздовж реберного краю, хоча він може виникати в будь-якій ділянці живота;

в більшості випадків біль локалізований;

часто виникає у вигляді спазму, як гострий або колючий напад, але іноді може відчуватися як ниючий тупий біль;

біль у правому боці зустрічається частіше, ніж у лівому;

часто настільки сильний, що потрібно сповільнитися або припинити заняття спортом на кілька хвилин.

Однак фахівці наголосили, що варто розрізняти різницю між болем в боці та серцевим нападом, адже симптоми можуть бути подібними.

Чому виникає біль в боці при фізичних навантаженнях

Експерти з WebMD припускають, що може бути кілька причин, через які виникає біль в боці під час спорту. Серед них:

спазми діафрагми (м’язовий орган, що розділяє грудну та черевну порожнини);

недостатнє кровопостачання діафрагми, коли кров від неї відводиться під час фізичних навантажень;

перенапруження зв’язок, які з'єднують внутрішні органи з діафрагмою;

тертя між шарами очеревини (оболонки, яка вистеляє внутрішні стінки черевної порожнини та огортає органи черевної порожнини);

подразнення міжреберних нервів під час компресії міжхребцевих дисків при повторюваних динамічних рухах тулуба (таких як біг);

підвищений приплив крові до печінки та селезінки під час активізації кровообігу внаслідок фізичних навантажень;

зниження кровопостачання кишківника або його розтягнення, адже кровотік в органах черевної порожнини може зменшитися на 80 % під час надмірних фізичних навантажень із-за перерозподілу крові до працюючих м’язів.

Як зупинити біль у боці під час фізичних навантажень

За даними низки досліджень, коли під час заняття спортом виникає біль у боці, він не є шкідливим для здоров'я та не потребує лікування. Однак є кілька порад, які допоможуть усунути це неприємне відчуття:

глибоке дихання;

масажування болючої ділянки;

розтягування ураженої сторони;

нахили тулуба вперед;

короткочасне припинення фізичної активності.

Водночас усім людям, які займаються спортом радять не їсти за 2-3 години до тренування, уникати продуктів і напоїв з високим вмістом вуглеводів, робити розминку та розтягуватися перед заняттями спортом та вживати потрібну кількість рідини. Все це може допомогти запобігти появі поколювання у боці під час фізичних навантажень.

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