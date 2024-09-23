Почему болит в боку при беге — эксперты назвали способы, как это предотвратить

Боль в боку во время бега — эксперты объяснили, что это значит и как это предотвратить
Во время бега у спортсменов часто возникает резкая боль в боку. Эксперты объясняют, что это может случиться при любых физических нагрузках у людей с разным уровнем физической подготовки, ведь это связано с функциями внутри организма.
Об этом сообщает УП.
Какие признаки боли в боку
Согласно исследованию, в котором участвовали 965 спортсменов, оказалось, что боли в боку появились у 75% пловцов, 69% бегунов, 52% участников, занимавшихся аэробикой, 47% баскетболистов и 32% велосипедистов.
К главным признакам боли у животов относятся:
- чаще возникает в боковых частях средней части живота вдоль реберного края, хотя он может возникать в любом участке живота;
- в большинстве случаев боль локализована;
- часто возникает в виде спазма, как острый или колючий приступ, но иногда может ощущаться как ноющая тупая боль;
- боль в правом боку встречается чаще, чем в левом;
- часто настолько силен, что нужно замедлиться или прекратить занятия спортом на несколько минут.
Однако специалисты подчеркнули, что следует различать разницу между болью в боку и сердечным приступом, ведь симптомы могут быть подобными.
Почему возникает боль в боку при физических нагрузках
Эксперты из WebMD предполагают, что может быть несколько причин, по которым возникает боль в боку во время спорта. Среди них:
- спазмы диафрагмы (мышечный орган, разделяющий грудную и брюшную полости);
- недостаточное кровоснабжение диафрагмы, когда кровь от нее отводится во время физических нагрузок;
- перенапряжение связок, которые соединяют внутренние органы с диафрагмой;
- трение между слоями брюшины (оболочки, которая выстилает внутренние стенки брюшной полости и окутывает органы брюшной полости);
- раздражение межреберных нервов при компрессии межпозвонковых дисков при повторяющихся динамических движениях туловища (таких как бег);
- повышенный приток крови к печени и селезенке при активизации кровообращения вследствие физических нагрузок;
- снижение кровоснабжения кишечника или его растяжение, ведь кровоток в органах брюшной полости может уменьшиться на 80% во время чрезмерных физических нагрузок из-за перераспределения крови к работающим мышцам.
Как остановить боль в боку во время физических нагрузок
По данным ряда исследований, когда во время занятия спортом возникает боль в боку, он не вреден для здоровья и не нуждается в лечении. Однако есть несколько советов, которые помогут устранить это неприятное чувство:
- глубокое дыхание;
- массирование болезненного участка;
- растяжение пораженной стороны;
- наклоны туловища вперед;
- кратковременное прекращение физической активности.
В то же время всем людям, занимающимся спортом, советуют не есть за 2-3 часа до тренировки, избегать продуктов и напитков с высоким содержанием углеводов, делать разминку и растягиваться перед занятиями спортом и употреблять нужное количество жидкости. Все это может помочь предотвратить появление покалывания в стороне во время физических нагрузок.
Напомним, недавно мы писали, что значит, когда кошка спит рядом с вами. Эксперты подчеркнули, что такое поведение вашего домашнего питомца является не только признаком любви и привязанности.
Также мы сообщали о том, что ученые раскрыли загадку, почему коты боятся огурцов.
Читайте Новини.LIVE!