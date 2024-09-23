Почему болит в боку при беге — эксперты назвали способы, как это предотвратить

Боль в боку во время бега. Иллюстративное фото: freepik

Во время бега у спортсменов часто возникает резкая боль в боку. Эксперты объясняют, что это может случиться при любых физических нагрузках у людей с разным уровнем физической подготовки, ведь это связано с функциями внутри организма.

Об этом сообщает УП.

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Какие признаки боли в боку

Согласно исследованию, в котором участвовали 965 спортсменов, оказалось, что боли в боку появились у 75% пловцов, 69% бегунов, 52% участников, занимавшихся аэробикой, 47% баскетболистов и 32% велосипедистов.

К главным признакам боли у животов относятся:

чаще возникает в боковых частях средней части живота вдоль реберного края, хотя он может возникать в любом участке живота;

в большинстве случаев боль локализована;

часто возникает в виде спазма, как острый или колючий приступ, но иногда может ощущаться как ноющая тупая боль;

боль в правом боку встречается чаще, чем в левом;

часто настолько силен, что нужно замедлиться или прекратить занятия спортом на несколько минут.

Однако специалисты подчеркнули, что следует различать разницу между болью в боку и сердечным приступом, ведь симптомы могут быть подобными.

Почему возникает боль в боку при физических нагрузках

Эксперты из WebMD предполагают, что может быть несколько причин, по которым возникает боль в боку во время спорта. Среди них:

спазмы диафрагмы (мышечный орган, разделяющий грудную и брюшную полости);

недостаточное кровоснабжение диафрагмы, когда кровь от нее отводится во время физических нагрузок;

перенапряжение связок, которые соединяют внутренние органы с диафрагмой;

трение между слоями брюшины (оболочки, которая выстилает внутренние стенки брюшной полости и окутывает органы брюшной полости);

раздражение межреберных нервов при компрессии межпозвонковых дисков при повторяющихся динамических движениях туловища (таких как бег);

повышенный приток крови к печени и селезенке при активизации кровообращения вследствие физических нагрузок;

снижение кровоснабжения кишечника или его растяжение, ведь кровоток в органах брюшной полости может уменьшиться на 80% во время чрезмерных физических нагрузок из-за перераспределения крови к работающим мышцам.

Как остановить боль в боку во время физических нагрузок

По данным ряда исследований, когда во время занятия спортом возникает боль в боку, он не вреден для здоровья и не нуждается в лечении. Однако есть несколько советов, которые помогут устранить это неприятное чувство:

глубокое дыхание;

массирование болезненного участка;

растяжение пораженной стороны;

наклоны туловища вперед;

кратковременное прекращение физической активности.

В то же время всем людям, занимающимся спортом, советуют не есть за 2-3 часа до тренировки, избегать продуктов и напитков с высоким содержанием углеводов, делать разминку и растягиваться перед занятиями спортом и употреблять нужное количество жидкости. Все это может помочь предотвратить появление покалывания в стороне во время физических нагрузок.

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