Головні тренди-2024 — які відтінки блонду будуть наймоднішими

Парикмахерка, яка миє волосся блондинці. Фото: Freepik

Не секрет, що волосся кожної жінки є її важливим акцентом персонального стилю, і щорічно на колір також змінюється мода. Справжнім модницям, які стежать за головними трендами, варто знати, який колір фарбування волосся для блондинок буде модним у наступному році.

Новини.LIVE пояснює, які відтінки блонду будуть в тренді 2024 року.

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Світле волосся є дуже яскравим і виділяє кожну жінку, тому воно завжди буде в тренді. Якщо ви є прихильницею теплих відтінків блонду, подивіться на золотий, медовий чи карамельний колір, а якщо вам більше подобаються холодні тони, акцентуйте свою увагу на попелястому, перлинному чи кремовому відтінках.

Якщо ви хочете залишатися в тренді, пропонуємо вам варіанти відтінків блонду, які будуть модними у наступному році.

Головні відтінки блонду 2024 року

Медовий теплий блонд

Велика кількість жінок і дівчат дуже люблять цей теплий і приємний відтінок волосся. Медовий відтінок у комбінації з золотим надає багатомірності та підкреслює риси обличчя дівчини та жінки.

Молода дівчина з медовим теплим блондом. Фото: Pinterest

Платиновий холодний блонд

Платина завжди залишається модною в плані фарбування волосся. У цьому відтінку коріння, яке є більш темним, красиво переходить у більш виражені та яскраві кінці волосся.

Платиновий холодний блонд. Фото: Pinterest

"Пісочний" блонд

Якщо ви не хочете фарбувати волосся у холодний попелястий відтінок та у теплий медовий тон, радимо вам обрати щось середнє. Саме тому "пісочний" блонд буде ідеальним для вас.

"Пісочний" блонд у молодої дівчини. Фото: ТСН

Перлинно-світлий блонд

Родзинкою цього відтінку волосся є той факт, що він має як сріблістя, так і перлинно-світлі відтінки. Вони, в свою чергу, комбінуються із золотими кольорами.

Перлинно-світлий блонд. Фото: ТСН

Персиковий блонд

Цей відтінок блонду входить до помаранчевого спектру і робить волосся теплим на вигляд. Цей колір можуть сміливо обирати ті, хто є прихильником рудих відтінків.

Персиковий блонд у молодої дівчини. Фото: Pinterest

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