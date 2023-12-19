Главные тренды-2024 — какие оттенки блонда будут самыми модными

Парикмахер, который моет волосы блондинке. Фото: Freepik

Не секрет, что волосы каждой женщины являются ее важным акцентом персонального стиля, и ежегодно на цвет тоже меняется мода. Настоящим модницам, следящим за главными трендами, стоит знать, какой цвет окрашивания волос для блондинок будет модным в следующем году.

Новини.LIVE объясняет, какие оттенки блонда будут в тренде 2024 года.

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Светлые волосы очень яркие и выделяют каждую женщину, поэтому они всегда будут в тренде. Если вы поклонница теплых оттенков блонда, посмотрите на золотой, медовый или карамельный цвет, а если вам больше нравятся холодные тона, акцентируйте свое внимание на пепельном, жемчужном или кремовом оттенках.

Если вы хотите оставаться в тренде, предлагаем варианты оттенков блонда, которые будут модными в следующем году.

Главные оттенки блонда 2024 года

Теплый медовый блонд

Большое количество женщин и девушек очень любят этот теплый и приятный оттенок волос. Медовый оттенок в сочетании с золотым придает многомерности и подчеркивает черты лица девушки и женщины.

Молодая девушка с медовым теплым блондом. Фото: Pinterest

Платиновый холодный блонд

Платина всегда остается модной в плане окрашивания волос. В этом оттенке корни, которые более темные, красиво переходят в более выраженные и яркие концы волос.

Платиновый холодный блонд. Фото: Pinterest

"Песочный" блонд

Если вы не хотите окрашивать волосы в холодный пепельный оттенок и в теплый медовый тон, советуем вам выбрать нечто среднее. Именно поэтому "песочный" блонд будет идеальным для вас.

"Песочный" блонд у молодой девушки. Фото: ТСН

Жемчужно-светлый блонд

Изюминкой этого оттенка волос является тот факт, что они имеют как серебряные, так и жемчужно-светлые оттенки. Они, в свою очередь, сочетаются с золотыми цветами.

Жемчужно-светлый блонд. Фото: ТСН

Персиковый блонд

Этот оттенок блонда входит в оранжевый спектр и делает волосы теплыми на вид. Этот цвет могут смело выбирать те, кто является поклонником рыжих оттенков.

Персиковый блонд у молодой девушки. Фото: Pinterest

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