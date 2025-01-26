Чимало українських слів постраждало через сталінську реформу, але ось декілька з найцікавіших, які знає не кожен українець

Хлопчик із закликом про єднання та мову. Фото: УНІАН

Сумно відома сталінська реформа української мови залишила забутими багато чудових слів та виразів. Радянська влада намагалась всіма силами спростити українську мову до "загальнозрозумілої".

Про позабуті слова, які майорять своєю самобутністю та надають сучасній мові лоску та яскравості інформує Канал 24.

Читайте також:

Колоритні українські слова, які ви не знали

Оскільки під час радянської окупації український та російський народ називались "братніми", то українська мова всіма силами спрощувалась задля "однозвучності" з російською.

Таким чином з побуту зникли такі чудові слова, як:

Дармовис (чи підвіска) – брєлок;

Руйновище — розвалюха;

Дрібняки — дрібні гроші — за російським малєнькіє деньгі (мєлочь);

Ляпавиця, сльота, хляпавка — слякоть;

Безрух — застій;

Закутень — глухе місце.

Кипень чи кип'яч — більше знайомий як кип'яток;

Сновида — лунатик;

Виляск — хлопок;

Чепурун — стиляга;

Навантага — нагрузка.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про українські слова, які вигадали поети. Серед них, зокрема, є "опромінити", "розпрозоритись" та "самодзвонний".

Крім того, нещодавно стало відомо, яке слово стало найпопулярнішим в Україні в 2024 році.