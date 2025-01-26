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Чепурун, сновида и кипень — эти слова знает не каждый украинец

26 января 2025 06:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Немало украинских слов пострадало из-за сталинской реформы, но вот несколько из самых интересных, которые знает не каждый украинец
Мальчик с призывом о единении и языке. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Печально известная сталинская реформа украинского языка оставила забытыми много замечательных слов и выражений. Советская власть пыталась всеми силами упростить украинский язык до "общепонятного".

О позабытых словах, которые сияют своей самобытностью и придают современному языку лоска и яркости информирует Канал 24.

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Поскольку во время советской оккупации украинский и русский народ назывались "братскими", то украинский язык всеми силами упрощался для "однозвучности" с русским.

Таким образом из обихода исчезли такие замечательные слова, как:

Дармовис (или подвеска) – брелок;

Руйновище — развалюха;

Дрібняки — мелкие деньги — по русскому маленькие деньги (мелочь);

Ляпавиця, слякоть, хляпавка — слякоть;

Безрух — застой;

Закутень — глухое место.

Кипень или кип'яч — больше знаком как кип'яток;

Сновида — лунатик;

Виляск — хлопок;

Чепурун — стиляга;

Навантага — нагрузка.

Напомним, недавно мы писали о украинских словах, которые придумали поэты. Среди них, в частности, есть "опромінити," "розпрозоритись" и "самодзвонний"..

Кроме того, недавно стало известно, какое слово стало самым популярным в Украине в 2024 году.

образование учеба украинский язык язык языковеды

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08:17 Вынесли товара на 17 тыс. грн — в Киеве судили воров

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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