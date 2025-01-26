Немало украинских слов пострадало из-за сталинской реформы, но вот несколько из самых интересных, которые знает не каждый украинец

Чепурун, сновида и кипень — эти слова знает не каждый украинец
Печально известная сталинская реформа украинского языка оставила забытыми много замечательных слов и выражений. Советская власть пыталась всеми силами упростить украинский язык до "общепонятного".
О позабытых словах, которые сияют своей самобытностью и придают современному языку лоска и яркости информирует Канал 24.
Колоритные украинские слова, которые вы не знали
@shymanovski
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Поскольку во время советской оккупации украинский и русский народ назывались "братскими", то украинский язык всеми силами упрощался для "однозвучности" с русским.
Таким образом из обихода исчезли такие замечательные слова, как:
Дармовис (или подвеска) – брелок;
Руйновище — развалюха;
Дрібняки — мелкие деньги — по русскому маленькие деньги (мелочь);
Ляпавиця, слякоть, хляпавка — слякоть;
Безрух — застой;
Закутень — глухое место.
Кипень или кип'яч — больше знаком как кип'яток;
Сновида — лунатик;
Виляск — хлопок;
Чепурун — стиляга;
Навантага — нагрузка.
Напомним, недавно мы писали о украинских словах, которые придумали поэты. Среди них, в частности, есть "опромінити," "розпрозоритись" и "самодзвонний"..
Кроме того, недавно стало известно, какое слово стало самым популярным в Украине в 2024 году.
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