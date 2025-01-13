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В українській мові є слова, які вигадали поети — перелік

13 січня 2025 14:59
Євгенія Брюховецька - редактор
Топ слів в українській мові, які вигадали поети
Книги на поличці. Ілюстративне фото: Інформатор
Євгенія Брюховецька - редактор

Українська мова налічує приблизно 256 тисяч слів, та деякі з них вигадані. Зокрема, неологізми прийшли з літератури.

Про це йдеться у матеріалі LIGA.NET.

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Як з'являлися нові слова в українській мові

Українські поети вигадували нові вирази для своїх творів, аби вигаданий світ відрізнявся від нашого. Вони стосуються предметів, почуттів та іншого. Деякі слова вже стали частиною мови та сприймаються людьми як звичні.

Так, йдеться про такі слова: "мрія", "промінь", "приємність", "передмова", "післямова", "обставина", "нестяма", "млявий", "противага", "зміст" та "обрій" — вони колись були вигадані штучно, але сьогодні використовуються в повсякденному спілкуванні. А словам "маловартниця" (дрібниця) або "честень" (пам'ятник) хтось взагалі не чув, оскільки вони не прижилися.

Слова, які використовують у поезії, не завжди підходять для щоденного вжитку, однак ними можна прикрасити вашу мову в особливих випадках.

Вигадані слова в поезії

Павло Тичина ввів в українську мову такі неологізми: опромінити, розпрозоритись, самодзвонний, духотворитися, розкрилено, руйнач, боління, гидь, отаманити, акордитися, весніти, віковіччя, вічнодумний, фіолет, незриданний та яблуневоцвітно.

А Михайло Семенко вигадав низку інших цікавих слів: мертвопетлювати, отерплений, зачовнена, харцизить, ліхтарить, помпезний, бензинно, обезженщений, кришталити, шоколадитися, доплескувати та перезабути.

Крім того, такий внесок в нашу мову зробив й Василь Стус. Завдяки йому з'явилися такі слова: життєіснування, життєсмерть, розлукостріча, словобрухт, повногорлий, доброокий, пружнотілий, всезнищенний, самодокір, обакрай, наприпочатку, недоновонародження, безпуть, самоуникання, себеявлення.

Раніше мовознавці пояснили, як краще замінити слова "пасмурно" та "похолодало" в українській мові.

Також через суржик в різних областях в українській мові з'явилися вигадані слова. ЗМІ склали топ серед слів, якими користуються українці.

освіта українці письменники українська мова слова

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19:38 У Німеччині в ДТП могла загинути українка — реакція МЗС

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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