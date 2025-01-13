Топ слов в украинском языке, которые придумали поэты

Книги на полочке. Иллюстративное фото: Информатор

Украинский язык насчитывает примерно 256 тысяч слов, и некоторые из них вымышленные. В частности, неологизмы пришли из литературы.

Об этом говорится в материале LIGA.NET.

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Как появлялись новые слова в украинском языке

Украинские поэты придумывали новые выражения для своих произведений, чтобы вымышленный мир отличался от нашего. Они касаются предметов, чувств и прочего. Некоторые слова уже стали частью языка и воспринимаются людьми как привычные.

Так, речь идет о таких словах: "мрія", "промінь", "приємність", "передмова", "післямова", "обставина", "нестяма", "млявий", "противага", "зміст" и "обрій" — они когда-то были придуманы искусственно, но сегодня используются в повседневном общении. А слова "маловартниця" (мелоч) или "честень" (памятник) кто-то вообще не слышал, поскольку они не прижились.

Слова, которые используют в поэзии, не всегда подходят для ежедневного употребления, однако ими можно украсить вашу речь в особых случаях.

Вымышленные слова в поэзии

Павел Тычина ввел в украинский язык такие неологизмы: опромінити, розпрозоритись, самодзвонний, духотворитися, розкрилено, руйнач, боління, гидь, отаманити, акордитися, весніти, віковіччя, вічнодумний, фіолет, незриданний та яблуневоцвітно.

А Михаил Семенко придумал ряд других интересных слов: мертвопетлювати, отерплений, зачовнена, харцизить, ліхтарить, помпезний, бензинно, обезженщений, кришталити, шоколадитися, доплескувати та перезабути.

Кроме того, такой вклад в наш язык сделал и Василий Стус. Благодаря ему появились такие слова: життєіснування, життєсмерть, розлукостріча, словобрухт, повногорлий, доброокий, пружнотілий, всезнищенний, самодокір, обакрай, наприпочатку, недоновонародження, безпуть, самоуникання, себеявлення.

Ранее языковеды объяснили, как лучше заменить слова "пасмурно" и "похолодало" в украинском языке.

Также из-за суржика в разных областях в украинском языке появились несуществующие слова. СМИ составили топ среди слов, которыми пользуются украинцы.