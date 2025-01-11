Мовознавці назвали основні помилки у вживанні "зимових" слів

Як українською сказати "пасмурно" — відповідь мовознавців
Українці вживають низку неправильних слів для опису погодних умов взимку. Зокрема, йдеться про слова "пасмурно" та "похолодало".
У матеріалі 24 каналу пояснили, як правильно їх замінити.
Як правильно українською описати зимову погоду
Замість слова "метель" краще вживати: хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія та снігокрутниця. Також є інші замінники русизмів, на які варто звернути увагу:
- каток — ковзанка;
- коньки — ковзани;
- льод — лід;
- голольод — ожеледь, ожеледиця;
- поскользнутися — послизнутися, посковзнутися;
- сосулька — бурулька;
- приморозки — заморозки;
- зімній — зимовий, але зимний у значенні "холодний";
- похолодало — похолодніло;
- таяти — танути;
- пасмурно — похмуро.
Раніше стало відомо, якими неіснуючими словами користуються в українській мові. Причиною є, зокрема, поширення суржику по території України.
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