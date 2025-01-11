Мовознавці назвали основні помилки у вживанні "зимових" слів

Діалог. Ілюстративне фото: Depositphotos

Українці вживають низку неправильних слів для опису погодних умов взимку. Зокрема, йдеться про слова "пасмурно" та "похолодало".

У матеріалі 24 каналу пояснили, як правильно їх замінити.

Читайте також:

Як правильно українською описати зимову погоду

Замість слова "метель" краще вживати: хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія та снігокрутниця. Також є інші замінники русизмів, на які варто звернути увагу:

каток — ковзанка;

коньки — ковзани;

льод — лід;

голольод — ожеледь, ожеледиця;

поскользнутися — послизнутися, посковзнутися;

сосулька — бурулька;

приморозки — заморозки;

зімній — зимовий, але зимний у значенні "холодний";

похолодало — похолодніло;

таяти — танути;

пасмурно — похмуро.

Раніше стало відомо, якими неіснуючими словами користуються в українській мові. Причиною є, зокрема, поширення суржику по території України.

Також Новини.LIVE розповіли про закарпатські говірки, які використовують в Рахові та Ужгороді на Закарпатті.