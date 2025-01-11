Языковеды назвали основные ошибки в употреблении "зимних" слов

Как на украинском сказать "пасмурно" — ответ языковедов
Украинцы употребляют ряд неправильных слов для описания погодных условий зимой. В частности, речь идет о словах "пасмурно" и "похолодало".
В материале 24 канала объяснили, как правильно их заменить.
Как правильно на украинском описать зимнюю погоду
Вместо слова "метель" лучше употреблять: хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія та снігокрутниця.. Также есть другие заменители русизмов, на которые стоит обратить внимание:
- каток — ковзанка;
- коньки — ковзани;
- льод — лід;
- голольод — ожеледь, ожеледиця;
- поскользнутися — послизнутися, посковзнутися;
- сосулька — бурулька;
- приморозки — заморозки;
- зімній — зимовий, але зимний у значенні "холодний";
- похолодало — похолодніло;
- таяти — танути;
- пасмурно — похмуро.
Ранее стало известно, какими несуществующими словами пользуются в украинском языке. Причиной является, в частности, распространение суржика по территории Украины.
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