Языковеды назвали основные ошибки в употреблении "зимних" слов

Диалог. Иллюстративное фото: Depositphotos

Украинцы употребляют ряд неправильных слов для описания погодных условий зимой. В частности, речь идет о словах "пасмурно" и "похолодало".

В материале 24 канала объяснили, как правильно их заменить.

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Вместо слова "метель" лучше употреблять: хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія та снігокрутниця.. Также есть другие заменители русизмов, на которые стоит обратить внимание:

каток — ковзанка;

коньки — ковзани;

льод — лід;

голольод — ожеледь, ожеледиця;

поскользнутися — послизнутися, посковзнутися;

сосулька — бурулька;

приморозки — заморозки;

зімній — зимовий, але зимний у значенні "холодний";

похолодало — похолодніло;

таяти — танути;

пасмурно — похмуро.

Ранее стало известно, какими несуществующими словами пользуются в украинском языке. Причиной является, в частности, распространение суржика по территории Украины.

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